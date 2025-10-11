「痩せた？」と聞かれること間違いなし。１日５回【お腹も脚も一気に引き締める】簡単習慣
周囲から「痩せた？」と言われるためには、お腹や太ももをスッキリ引き締めることが近道。そこで習慣に採り入れたいのが、「腸腰筋」をはじめ、股関節周辺の筋肉に働きかけながらお腹と脚を一気に引き締めるピラティスの簡単エクササイズ【マーチング】です。体幹強化も同時に叶うので、代謝UP効果も期待できます。
マーチング
（１）床に仰向けに寝て股関節とひざをそれぞれ直角に曲げる
▲“テーブルトップポジション”と呼ばれる体勢です。背中の下にすき間ができないように注意してください
（２）一旦息を吸って、息を吐きながらひざを直角にキープしたまま右脚のつま先を下ろして床をタッチ。その後、鼻息を吸いながら脚を（１）の位置に戻す
▲ひざを曲げ伸ばしする際は脚が開かないよう“内ももを常に締める”よう意識しましょう
（３）左脚も同様に（２）を行う
（２）、（３）で１回とカウントし、“１日あたり５回を目標”に実践します。なお、脚のつま先を下ろすときに、つま先を置く位置が近すぎたり遠すぎたりすると期待する効果を得られないので注意して実践してくださいね。＜ピラティス監修：YUKI（インストラクター歴２年）＞
🌼痩せ見えする体に整えるなら。１日３セット【一気にお腹＆下半身を引き締める】簡単習慣