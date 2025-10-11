小田急⇔御殿場線「直通70周年」で撮影会

小田急電鉄は2025年11月2日（日）と3日（月・祝）の2日間、「御殿場線乗り入れ70周年企画 各日50名さま限定！海老名検車区ピット線MSE60000形撮影会」を開催します。

【画像】これが「御殿場線乗り入れ70周年」撮影会の概要です

小田急電鉄は1955年に、新宿〜御殿場（静岡県御殿場市）間で国鉄御殿場線乗り入れ用のキハ5000形を導入し、特別準急「銀嶺」「芙蓉」の運行を開始。現在は「ふじさん」として運行されています。

このイベントは、小田急線とJR御殿場線の直通70周年を記念し、ロマンスカー「MSE」60000形を海老名検車区に留置し、御殿場線にちなんだ愛称を表示する企画です。撮影は「MSE」6両編成の新宿方、小田原方の双方から可能で、撮影後はロマンスカーミュージアムに入場し、歴代直通車の「SE」や「RSE」の撮影なども可能です。お持ち帰りグッズとしてMSE缶バッジとMSEガラスマグネットが付きます。

料金は大人（中学生以上)8000円で、申し込みは、小田急トラベルのホームページ「小田急まなたび鉄道倶楽部」から受け付けるとしています。