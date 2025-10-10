男性の恋心を冷ますだけ。恋愛中にしない方がいい「無意識行動」
「好きだからこそ頑張りたい」という気持ちは素敵だけど、実は“やりすぎ”が恋を冷ますこともあるんです。本人にとっては普通でも、男性から見ると「ちょっと重いかも」「距離を置きたい」と感じさせてしまうことも。そこで今回は、恋愛中にしない方がいい「無意識行動」を紹介します。
LINEで気持ちを詰め込みすぎる
彼から返信が来ないと不安で、つい長文を送ってしまう。でも、男性は感情のこもったLINEを立て続けに受け取ると「何て返せばいいんだろう…」とプレッシャーを感じます。好きな人とつながっていたい気持ちはわかりますが、LINEは“やりとり”を楽しむもの。一呼吸置いて、軽めの一言でやり取りする方が心地よい距離感を保ちやすいでしょう。
予定をすべて彼に合わせる
彼に嫌われたくなくて、つい「大丈夫、空いてるよ！」と予定を合わせすぎていませんか？最初は嬉しくても、男性は「自分に依存してるかも」と感じると一気に冷めることがあります。恋愛は主従ではなく対等な関係。「この日は友達と予定があるんだ」くらいの余裕がある女性の方が、長い目で見ると良かったりするものです。
SNSで“彼への匂わせ”をする
彼との関係を公にしたくて、写真や投稿で遠回しにアピール…。でも、男性からすると「なんでそんなことするの？」と不信感を抱く原因になりかねません。恋愛は２人の世界で完結してこそ、心地よいバランスが保てます。愛されたいなら、“見せる愛”より“伝わる思いやり”を意識しましょう。
恋愛は「頑張る」より「バランス」が大切。相手に好かれようと行動するほど、自分らしさが失われがちです。“自分の時間”と“相手を想う気持ち”の両方を大切にして、恋の温度感をキープしていきましょうね。
