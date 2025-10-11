「北海道新幹線の札幌延伸」がニセコを”世界最高級”に押し上げる!?…ニセコから札幌までの夢のような”巨大観光圏”

今や世界的なスキーリゾート地となった北海道ニセコ。

世界中の富裕層スキーヤー・スノーボーダーを惹き付ける魅力は一体何なのか。なぜ観光・レジャー産業が大打撃を受けたコロナ禍下でも、ニセコだけが投資・開発され続けたのか…。そこには「客数より収益、消費より投資」が回す、新しい経済の姿があった。

国内外リゾート・富裕層ビジネス・地方創生にまで精通した著者が、ニセコの今と未来を徹底解説。2020年刊行『なぜニセコだけが世界リゾートになったのか』を一部抜粋・再編集してお届けする。

『なぜニセコだけが世界リゾートになったのか』連載第22回

北海道新幹線のメリット

今まで、事実上、航空機しか選択肢がなかった東京からのアクセスにおいて、新幹線という選択肢が生まれることで、交通機関の競争となり、顧客獲得のためによりクオリティの高いサービスが提供されたり、運賃の最適化に繫がったりすれば、利用者にとってもよりメリットがあろう。

もちろん、ニセコにも多大なるメリットがあるはずだ。最も近いニセコHANAZONOリゾートなどスキー場エリアはむろん、今はローカル駅に過ぎない俱知安駅、および俱知安駅前通り商店街などの活性化にもつながるだろう。駅前には、文化交流施設や地元の物産販売も含めた大型商業施設に、スキー場を結ぶシャトルバスやタクシー、大型バスなどが利用可能な大規模なバスターミナルの整備も必要になろう。

いずれにせよ、定時性と安全性の高い北海道新幹線の札幌延伸は、積雪量が多いニセコにとっては、交流人口の増大、交通利便性の向上、年間を通じた観光振興などに大きな効果をもたらすことになる。

ニセコと札幌が同一経済圏に

北海道新幹線は、ニセコだけでなく、終着駅となる札幌においても大きな効果をもたらそうとしている。北海道新幹線の札幌延伸に合わせた2029年秋の完成を予定するJR札幌駅南口の再開発事業では、200m級の高層ビルや都市間バス・路線バスのターミナルを整備する計画だ。高層ビルには世界展開する高級ホテルやオフィスなどが入り、低層階で新幹線駅と直結する。

北海道新幹線の札幌延伸により、在来線を利用して最短でも約2時間かかる札幌─俱知安間の所要時間は25分に縮まる見込みだ。東京─新横浜間の東海道新幹線の所要時間17分と大差ない感覚だ。だから北海道新幹線の札幌延伸で、ニセコと札幌は同一経済圏になるといっていいだろう。

最初の数日は札幌に宿泊し、札幌国際スキー場などでスキーを楽しみながら、ススキノで北海道の幸を楽しみ、札幌市内観光にショッピング。後半は、新幹線で25分のニセコに移動、ひらふ地区や花園地区に宿泊し、スキーと温泉三昧で、帰りも新幹線で札幌に戻り、新千歳空港に向かうといった滞在が可能になるわけだ。ニセコと札幌は競合関係となる面もあるが、連携も可能な関係を構築することもできよう。

海外スキーリゾートと都市でいうと、ニセコと札幌は、カナダにおけるウィスラーとバンクーバー、米国におけるベイルとデンバーといった関係であろうか。

