地区シリーズ快投の裏で…

米大リーグ・ドジャースは9日（日本時間10日）、本拠地での地区シリーズ第4戦でフィリーズと対戦し、延長11回の末2-1でサヨナラ勝ち。リーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。佐々木朗希投手は、8回からマウンドに上がり、3回無安打2奪三振と完璧なピッチングを披露した。その裏で、前日に球場入りする様子が話題を集めている。

ポストシーズンではリリーフとして、厳しい場面で起用されている佐々木は表情にも自信がみなぎっている。フィリーズとの地区シリーズ第3戦を前に球場入りした際は、白いTシャツにグレーのカーディガンというシンプルなファッション。ただ左肩にかけていたトートバッグが、日本で話題をさらった。

ネット上のファンがあっという間に“特定”し、古巣のロッテが販売した選手の顔がデカデカとプリントされたトートバッグだという。サインの形などから、27歳の左腕・高野脩汰投手のものと思われ、高野も自身のインスタグラムで、ストーリー機能を用い「おれ本体より先に顔面を渡米させてくれてありがとう」と感謝のメッセージを残した。

X上のファンからも「サインの一部と高野選手の唇がチラ見え」「愛があっていいじゃない」「なんで朗希は高野のバッグを持ってるんや」「朗希が高野くんのトートバッグ使ってるのおもろすぎだろ」「朗希のバッグからの高野のインスタで今日の心は浄化された」とロッテファンを歓喜させていた。

延長11回に劇的なサヨナラ勝ちしたドジャース。リーグ優勝決定シリーズは13日（同14日）に開幕する。



