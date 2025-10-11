「第一生命」巨額詐取事件…伝説の生保レディが医師から巨額の保険契約を獲得できたカラクリ

なぜかくも巨額の保険契約を獲得できたのか。生前の二人を知る地元関係者は「頭取と彼女はできていた」と囁く。その噂の真相に迫った。

「制度融資」というカラクリ

ただし正下文子が早くから、とくに旧徳山市の医者に保険営業を通じて食い込んできたのは事実だ。たとえば彼女の勤続50周年や「特別調査役」という称号を授与されたことを祝うため、たびたび地元の名士を集めて開かれたパーティには、大勢の医者とともに徳山医師会長までが必ず名を連ねている。

正下がかくも多くの医者たちを上客にできた理由を知るうえで、注目すべきことがある。山口銀行と山口県医師会が契約し、同医師会員を対象に設けている特別な融資枠、通称「制度融資」だ。

その概要について関係者の話をまとめると、以下のようになる。山口銀行は同医師会の会員から開業資金や運転資金を調達したいという申請を受ければ、審査を経て低金利で融資する。代わりに会員は、国から支払われる診療報酬の振り込み先として山口銀行の口座を指定する。これによって山口銀行の預金残高が増えていく。山口銀行を傘下に持つ山口フィナンシャルグループによれば、制度融資が始まったのは'55年12月だという。

複数の山口銀行OBに制度融資の実態を聞いたが、なかでも傾聴すべきは、県医師会がその契約先としてきたのは山口銀行だけだったという証言である。'69年に入行した元専務の西原克彦が打ち明ける。

「私は広島県での勤務経験から、向こうにも制度融資があることは知っている。ただし、医師会の提携先は3行あったはず。ところが山口県では山口銀行だけだったから、医者はうちの銀行を利用したんよ。山銀が医師会に強かったのはそのためだ」

正下が医者を保険の契約者として取り込めた要因は、まさしく山口銀行が県下で独占する「制度融資」という仕組みがあったからではないか。一般的に医者は金融機関から融資を受ける際、担保代わりに生命保険に入る。もちろん医者にとって、保険会社も保険外交員もいくつもの選択肢がある。ところが山口銀行のOBたちによると、同県では多くの医者が正下の斡旋で第一生命と保険契約をした。それは複数の同行OBが認めるように、彼らが田中耕三から頼まれ、営業先の医者を正下に紹介したからにほかならない。

山口銀行が取材に答えた

そのうちに正下は、融資を必要とする医者からも頼られる存在になっていた。医療機関の経営者を親族に持つ西村良子（仮名）が証言する。

「訳あって、山口銀行のある支店から融資を断られたことがあった。そのことを正下さんに伝えたら、『任せてください。私が別の支店を紹介しますから』と。それで本当にその支店で制度融資を利用できたんだから驚いた」

制度融資こそが正下にとって、医療関係者たちから並外れた額の契約を獲得するための特権的な手段になっていたのは間違いない。

「医者はあらゆる職種のなかで、一番カネを持っていたからね。それに融資の回数も多いじゃないですか。病院を大きくするとか、新しい医療機器を入れるとかでね。そのたびに正下さんは新しい保険を契約できたわけですよ」（山口銀行OB）

山口銀行と正下の関係について、山口フィナンシャルグループに質問したところ、

〈正下文子氏による本件詐欺犯罪行為に加担・関与するものではなく、違法ではないとしても、銀行が有する（また有すべき）高い信頼性・信用性に鑑みると、悪用される可能性が十分にあるもので、なすべきではなかった〉

と反省しつつ、同行が、

〈「第一生命保険や正下文子氏と距離を置く」とする対応方針を取ったと認められ、2017年10月以降、第一生命保険からの不適切な預金受入はなくなったことが確認されている〉

と文書で回答した。

それにしても山口銀行の行員たちが正下の保険営業に力を貸したのは、田中に頼まれたことだけが理由だったのか。それを探ると、「山銀のドン」の威光を最大限に利用しようとしたトップセールスレディの強かさが見えてくる。

