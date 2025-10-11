娘「パパ、うざい」夫に冷たい態度。でも → 高熱の夫に見せた、娘の『不器用な優しさ』に「何より嬉しい」

反抗期真っ盛りの高校生の娘は、とにかく夫のことを嫌っている様子。

どうしたものかと頭を抱えていた矢先、ある日夫が高熱を出しました。すると娘が見せたのは、まさかの行動で──？

今回は、知人のB美にさんに聞いた、「やっぱり家族っていいな」と実感するエピソードをご紹介します。

高校生の娘の反抗期

普段あれだけ冷たい態度をとっていても、父親のピンチは助けてくれた娘。

この子なりに父親のことを大事に思っているんだなと、嬉しい気持ちになりました。

もちろん一番嬉しがっていたのは夫本人。娘の優しさに大感動したようです。家族ってやっぱりいいなと実感しました。

【体験者：40代女性・兼業主婦、回答時期：2025年7月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：ふぁじ

FTNコラムニスト：大城サラ

イベント・集客・運営コンサル、ライター事業のフリーランスとして活動後、事業会社を設立。現在も会社経営者兼ライターとして活動中。事業を起こし、経営に取り組む経験から女性リーダーの悩みに寄り添ったり、恋愛や結婚に悩める多くの女性の相談に乗ってきたため、読者が前向きになれるような記事を届けることがモットー。