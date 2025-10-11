28歳妊婦の顔面を《大分県のカルト教祖》がハサミで剥いで…駆けつけた刑事が戦慄「女性だった肉塊」

「憑き物落とし」が過激になり…

近年あまり聞かなくなった言葉に「キツネ憑き」がある。

キツネが人間に憑いて悪さをする、とされる現象だ。これは何もキツネに限った話ではなく、日本ではタヌキやイタチ、イヌガミ、サルなどの動物のほか、諸外国でもヨーロッパではオオカミ、東南アジアではトラといった動物の霊が悪さをすると考えられてきた。

令和の現在、何かが人間に取り憑く「憑き物」は俗に迷信とされている。しかし、中には動物霊や悪魔が憑いたとしか思えない不気味なケースもあり、特定の地域では長年に渡って信じられてきた現象でもある。

昔の日本人はこの憑き物への対策として「息をしないように走る」「封じる石を置く」など様々な方法を考案したが、実際に取り憑かれてしまった場合、「憑き物落とし」の治療を受けることになる。

憑き物落としは地域や風習によって方法は様々で、「草や唐辛子を燻す」「藁人形に刃物を突きさす」と簡易的なものから、「熱湯をかける」「肉体を火であぶる」といった身体的苦痛を与えるものまである。

ただ、この憑き物落としを行う祈祷師を中心に、“カルト宗教”を思わせる集団が形成されてしまうこともあったようだ。

本稿では、そんな集団の教祖が招いた凄惨な事件を紹介する。

大分県で起こった惨劇

「若い女祈祷師 妊婦を虐殺」

これは戦後間もない1948年（昭和23年）6月某日の大分合同新聞に掲載された見出しだ。当時の新聞は敗戦の影響で新聞用紙が足りず、またGHQの検閲などにより紙面スペースが限られており、記事こそ小さいが本記事には現代の価値観では信じられない痛ましい事件の全容が記されている。

5月末日午前5時30分ごろ、大分県某市の警察署前に女性が2人、青白い顔で現れた。

ひとりは50歳前後の野良着を着た女性、もうひとりは22歳前後のモンペを着た美しい女性であったという。彼女たちは「刑事で一番偉い人に会わせてください！」「大変な事を教えます！」「偉い刑事でないと教えられません！」と叫ぶだけでどうにも要領を得ない。

仕方なく、刑事部のトップである刑事部長が現れると、2人は目の色を変えて刑事部長の元へ駆け寄った。市内で農家を営むキクエと娘のナミヨは、「従姉妹のハツヨさんがお面を被っていたから、はぎ取って元の美しい顔に戻してあげました」と刑事部長をまくし立てた。

当然、刑事部長は何のことだかわからない。だが、彼女たちの指を見てみると、爪の先には真っ赤な血がこびり付いており、また着ている服からもただならぬ臭気が漂っていた。

刑事部長は長年の勘でもって彼女たちの身に何が起こったのか理解し、ハツヨがいるという彼女たちの自宅へと向かった。

すでに紫色に変色していた

刑事部長は「ハツヨさんは今どこに？」と尋ねると、2人は「そこの神の室に寝ている」と答えた。刑事部長が神の室と称する部屋に入ろうとしたところ、彼女たちは「ここは神の室です。俗人が入ることは許されない」と立ちふさがったという。

だが、ここはベテラン刑事の実力の見せどころ。刑事部長は「おじさんはここの神様を信ずればこそ、美しくなったハツヨさんに会いにきたのだ」と説得し、神の室のフスマを開けることに成功した。

部屋には真新しい祭壇があり、その手前には血のついた仕立てバサミが3丁供えてあった。さらに敷いてある布団には、誰かが寝かされている。

もはや疑いの余地はなかった。

刑事部長は部下たちに雨戸やフスマを開けさせ、布団をめくった。すると、そこには全身が膨張し紫色になった女性の死体があった。

死体を見た刑事部長は、2人が話していた「お面をはぎ取って元の美しいハツヨさんの顔に戻してあげました」という意味を理解する。

ハツヨと思われる女性の顔は両目がえぐられ、さらに耳と鼻、下あごが切り取られていたのだ。頭皮も皮ごと剝がれていたという。しかも身体も同じく前胸部から腹部、局部にかけて切られ、内臓が露出していた。

後の調査や検死の結果、ハツヨは28歳の妊婦であったことが判明している。

その亡骸はまさに「何かの儀式」による結果であった。ハツヨはどうして死に至ったのか。

つづく記事〈28歳妊婦の腹をハサミで裂き、胎児まで…親子を肉塊にした《大分県のカルト教祖》に下された「驚きの判決」〉では、この事件の真相に迫る。

【参考文献】

・大分合同新聞

・『元報道記者が見た昭和事件史』（石川清、洋泉社、2015年）

・『異常殺人カタログ 驚愕の200事件』（下川耿史＋CIDOプロ、作品社、2010年）

・『日本の憑きもの : 社会人類学的考察』（吉田禎吾、中央公論社、1972年）

【つづきを読む】28歳妊婦の腹をハサミで裂き、胎児まで…親子を肉塊にした《大分県のカルト教祖》に下された「驚きの判決」