これで行政手続きも楽しくなる！魅力あふれる名建築庁舎ベスト７

自然風や見た目で涼しさを演出

沖縄県名護市の名護市庁舎は1981年、Team Zoo（象設計集団＋アトリエ・モビル）により設計された。エアコンのほとんどない時代に涼しく働けるよう、風通しをよくし、テラスで日差しを遮る設計にされている。

「名護市庁舎は建設に際し、沖縄にふさわしい設計をコンペで全国から募集しました。３階建ての庁舎は、沖縄の建物に普及しているコンクリートブロックを積み、どこからでも出入りできる開放的な作り。周りの植物とともに沖縄の風土に馴染んで美しいです」（建築評論家の小川格氏）

天井には、南北に「風のミチ」という2ｍ角のコンクリート筒が40本ほど並べられ、室内に風を呼び込んで、エアコンなしでも涼しくなる設計だ。

ロケ地や親孝行の名所にもなる庁舎

このように、実は庁舎の中にも名建築は多い。下の写真にある群馬県庁（群馬県前橋市）のうち、右手前の「昭和庁舎」は早稲田大学の大隈講堂を設計した佐藤功一が手掛けたもので、’96年に群馬県第1号の国登録有形文化財となった。当時欧米で流行した建築様式に基づく荘厳な建物は、しばしば映画やドラマのロケに使われている。

都道府県庁舎で2番目の高さを誇る高層棟の「行政庁舎」（（株）佐藤総合計画設計）32階展望ホールでは、天気の良い日はスカイツリーも見渡せる。

「群馬の山々を一度高い所から眺めてみたい、と言った両親を連れてきた親孝行な県民の方もいらっしゃいました」（群馬県総務部・河粼大樹さん）

高級感あふれるエントランス

内装にクラシックな美を持っているのが、山梨県庁別館（山梨県甲府市）だ。

1963年、内藤多仲によって設計された当庁舎は、エントランスホールの床や壁に県内道志村算出の大理石が使用され、高級ホテルのような重みの中に美しい質感をもたらしている。こちらも映画のロケなどに使われる人気の高いスポットだ。

躍動するモダニズムを感じる庁舎

左右に広がるルネッサンス様式の愛媛県庁本館（愛媛県松山市）は、1929年、木子七郎により設計された。明治時代の様式を踏襲した外観だが、壁面をよく見ると縦長の窓が細かく並び、現代のオフィスビルのようでもある。中に入ると、円柱の間を階段がダイナミックに上る近代的デザインとなっている。

「愛媛県庁本館は内と外で時代の違いを感じさせ、当時の日本建築が、近代化の中で大きく躍動していくような予兆を感じさせてくれます」（小川氏）

庁舎はかつてのお城だった！？

一方、天守閣を2つ並べているのは愛知県庁舎と名古屋市庁舎（いずれも愛知県名古屋市）。県庁舎（1938年/設計：渡辺仁、西村好時）の外壁は2階から5階まで黄褐色のタイル、6階は白い陶磁のタイルと、県の陶磁器を使用。

隣の市庁舎も同様に地元特産のタイルを用いて、独創的な意匠を作り出している。隣の名古屋市庁舎（1933年/設計：平林金吾）とともに天守閣そっくりの屋根を持ち、はす向かいにある名古屋城と調和している。

和風の屋根は当初「帝冠様式」と揶揄されたものの、長年の風雪に耐えて現在に至るまで存在感を放って町の大切なシンボルとなって親しまれている。

茶畑をモチーフにした開放感あふれるデザイン

下りの東海道新幹線が掛川駅を過ぎるとすぐ、右側にパラボラアンテナのようなものを載せたビルが目につくが、これが掛川市庁舎（静岡県掛川市、1996年）だ。

この外観の丸い構造物は、議場の屋根である。

中に入ると、全ての構造が剥き出しの鉄骨で、シンプルで力強く心地よい設計となっており、「庁舎はシティホールである」という設計者の林昌二の考えが貫かれ、市の主要産業である茶の段々畑のイメージを取り入れて開放的だ。

「圧倒的な開放感で住民たちから親しまれている、徹底して市民に開かれた市民のための市庁舎です」（小川氏）

壁が丸くて中に柱がない、建築の髄を尽くした庁舎

建築界のノーベル賞と言われている「プリツカー賞」を’24年に受賞した山本理顕が08年に設計したのは、福生市庁舎（東京都福生市）だ。

敷地全体を公園にした庁舎は正方形の窓が規則的に並び、丸みのある壁が親しみやすさを感じさせる。

この庁舎の壁面が建築物全ての重量を支え、内部に柱が1本もない非常に珍しい構造だ。

ほかにも全国にユニークな庁舎がある。訪れるのが楽しくなる名建築なら、面倒な手続きのためでも足が向きやすくなる。

