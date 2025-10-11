石川島灯台（人足寄場ああった場所、写真：KO-TORI／Shutterstock.com）

NHK大河ドラマ『べらぼう』で主役を務める、江戸時代中期に吉原で生まれ育った蔦屋重三郎（つたや じゅうざぶろう）。その波瀾万丈な生涯が描かれて話題になっている。第38回「地本問屋仲間事之始（じほんどんやなかまことのはじまり）」では、蔦重が鶴屋の計らいで、決裂した政演（山東京伝）と再び出会う。一方、松平定信は厳しい出版統制へと乗り出すことになり……。『なにかと人間くさい徳川将軍』など江戸時代の歴代将軍を解説した著作もある、偉人研究家の真山知幸氏が解説する。（JBpress編集部）

[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]

同僚から反感を買っても仕事に打ち込んだ長谷川平蔵

大河ドラマ『べらぼう』で、歌舞伎役者の中村隼人が演じる長谷川平蔵宣以（はせがわ へいぞう のぶため）。池波正太郎の時代小説『鬼平犯科帳』のモデルとして知られている。

ドラマの序盤から登場していたが、親の金を使って吉原で遊びまくるボンボンだった頃から打って変わり、今は町の犯罪を取り締まる“シゴデキ男”として大活躍だ。

それはドラマの中だけの話ではない。実際の平蔵も若い頃は放蕩無頼の生活を送っていたが、父と同じく西の丸御書院番の番士となると、以降はマジメに任務に励んだ。

そして、42歳で「火付盗賊改（ひつけとうぞくあらためかた）」の役を命じられたことで、人生の転機を迎える。「火付盗賊改」とは、江戸の放火犯・盗賊・博徒を取り締まる役職のことである。

よほど向いていたらしく、平蔵は「捕物の名人」と言われるほどの結果を残している。町人たちからは「平蔵様、平蔵様」と称えられたと、松平定信の側近・水野為長（ためなが）が『よしの冊子（そうし）』で記録している。

ただ目立とうとして、ややスタンドプレーに走りがちだったようだ。自家の定紋入りの高張提灯を自費で通常の倍も作り、あらかじめ同心全員に配っておき、火事の際には誰かしらがその提灯を持って、すぐに現場に現れるように手配。「火事となればどんな場所でも平蔵が現れる」と町の人に錯覚させるように仕込んでいたりもした。

松平定信は自伝『宇下人言』で「冴えすぎたことをするがゆえに、危うさがあると陰でいう者もいないでもない」としている。

実際に周囲には、平蔵の活躍が面白くないと思っていた人もいた。平蔵が火付盗賊改の加役に任命されたときには「長谷川宣以のようなものを、なんで加役に仰せ付けるのか」と同僚から不満の声が上がったりもした。やっかみに負けじと、平蔵は仕事に打ち込んだのだろう。

「人足寄場」設立の経緯はドラマでどう脚色された？

そんな平蔵は「人足寄場（にんそくよせば）」の設立と維持に尽力したことで、歴史に名を刻むことになった。

人足寄場とは、無宿（戸籍から外された者）や罪人を受け入れて職業訓練を行う施設のことをいう。『べらぼう』では、平蔵が人足寄場の設立へ動く経緯が描かれた。

「倹約による不景気から街の治安は乱れ、それは越中守様の政（まつりごと）が原因とささやかれましたが……」

そんなナレーションが流れるが、松平定信は「かようなことははなから見越していた。私としてはむしろ望んでおった流れだ」と動じずに、まくしたてるようにこう言った。

「これは不景気により田沼病の者たちがあぶり出されてきた、ということ。ゆえに、ここで一つ、そやつらを放り込み、療治する寄場を作りたい。そこにてそやつらを、世の役に立つ真人間に鍛え直し、元百姓なら田畑に帰し、町人なら鉱山など人の足りぬところで働かせ、あるべき世の一歩とするのだ」

平蔵が「それは素晴らしきお考え」と応じると、定信は食い気味に「それをそなたに任せたいと思っておる」と言い出した。長谷川は「え……恐れながら、それは火付盗賊改のお役目では……」と戸惑うも、またも食い気味に定信は言葉をかぶせてくる。

「市中の事情に通じ、ならず者たちの扱いにも長け、この役にもっとも適しているのはそなたと考えた」

ここでナレ―ションによって、実は面倒な仕事であるため、いろんな人に断られていることが明かされる。平蔵が力不足を理由になお辞退しようとするが、定信はこう畳みかけてくる。

「確か町奉行は、そなたの父もなり得なかった役目だな。悲願であったとも聞く。見事、寄場を作り上げれば、考えぬでもない」

実際に平蔵の父は、西の丸御書院番から小十人頭になった後に、先手弓頭を経て、明和8（1771）年に火付盗賊改加役に任ぜられ、翌年には本役となった。その年の2月に起きた「明和の大火」で、火付盗賊改加役として活躍。放火犯を捕まえるという功績を残して、京都町奉行に栄転するも、急死。江戸町奉行に就くことはなかった。

父の死を受けて、27歳で家督を継いだ平蔵。父と同じように出世して火付盗賊改までになった今、町奉行になりたいという思いは強かったことだろう。定信は平蔵の一番の望みをくすぐり、大役を引き受けさせることに成功している。

史実において、定信は自身の日記でこのときのことを、次のように記している。

〈志ある人に尋ねしに、盗賊改をつとめし長谷川何がしこゝろみんといふ〉

（「志ある者はおらぬか」と定信が尋ねたところ、宣以が「やってみましょう」と手を上げた）

しかし、責任の大きさを思えば、即決できる仕事ではないだろう。実際には、ドラマのような展開があったのではないかと思わせるシーンとなった。

蔦重の「やらかし」で出された出版統制令

今回の放送では、定信による「出版統制令」がクローズアップされることになった。お触れによって「書物や草双紙類の新規出版は禁止とする」という制約が課せられたのである。

朋誠堂喜三二作の『文武二道万石通（ぶんぶにどうまんごくとおし）』や恋川春町の『鸚鵡返文武二道（おうむがえしぶんぶのふたみち）』が問題視されたのが寛政元（1789）年のこと。出版統制令はそれより後に出されたとあって、蔦重の出版活動が引き締めにつながったことは明らかだ。

ドラマでは、蔦重が江戸の地本に関わる面々を集めて「こたびのお触れは間違いなく、私のしくじりがきっかけ。誠に申し訳ございませんでした」と頭を下げるが、各方面から非難が集中することとなった。

状況を打開すべく蔦重が目をつけたのは、ただし書きである。

「どうしても出版したければ、町奉行所の指図を受けよ」とあったことから、「江戸中の地本問屋が指図を受けに行くのはどうかと。山のように草稿を抱えて、そんなのたまんねえでしょう。音を上げて指図は受けずともいいって、なんねえかって」と呼びかけた。

そんなにうまくいくのかと反発されながらも、そこは蔦重の人間力がものをいうところ。皆の協力のもとプロジェクトが実行され、役人のもとには草稿が大量に寄せられることになった。

だが、定信はそんな蔦重の狙いもしっかりと見抜いており、平蔵に「大方こちらに音を上げさせ、触れを緩めさせようという本屋どもの浅知恵だろう」と述べている。

平蔵から「いかがなさるおつもりにございますか？」と聞かれると、定信は「指図を受けられる数を限ろうと思っておる」と答えている。しっかりと対策を練っているあたりは、さすがである。

地本問屋にも株仲間が認められた経緯を物語化

万事休すかと思われたが、蔦重は平蔵に頼んで、定信にあることを伝えてもらっている。それは、上方の版元が進出してきているということ。下記のようなやりとりが行われた。

平蔵「本など上方に任せればよいと、それがしも考えます」

定信「上方……どういうことだ」

平蔵「上方の本屋が江戸に店を出しておるようで。江戸で新しい本が出せぬとなれば、上方が、待ってましたとばかりに黄表紙も錦絵も作るようになる。黄表紙と錦絵は江戸の誇り、渡してなるものか、と躍起になっておるようです。まあ、くだらぬ町方の意地の張り合いにございますよ」

すると定信は「くだらなくなかろう！」と一喝。「江戸が上方に劣る、など将軍家の威信に関わる」として方針を変更。書物と同じように扱うことを決めることになる。

蔦重の思惑通りに、定信から「地本も書物と同じように株仲間を作り、そのうちに行事を立て、改めを行い、行事の差配で触れにさわらぬ本を出すことにせよ」と内々に命じられることになった。

つまり、「しっかり仲間内で監視せよ」と定信が命じるようにもっていき、株仲間の結成を認めさせた上で、しかも、幕府の介入を避けられるようにしたのである。定信個人としては、黄表紙好きで文学に思い入れがある。そんな趣向も見定めての蔦重の賭けだった。

実際にも、出版統制令が出された5カ月後の寛政2（1790）年10月に地本問屋に対して幕府は「行事を2名立てて、行事改を実施せよ」とし、仲間内での検閲を義務付けている。

ひたすら厳格だったとされる定信だが、この施策について、『蔦屋重三郎』（鈴木俊幸著、平凡社新書）では〈これは仲間構成員の利権が公認されたことにひとしい〉としており、定信のトップダウンではなく、町役人と書物問屋が事前に協議して決めたのではないか、と書かれている。

このときに出版規制に至った背景は明らかになっていないことも多いが、もともと定信の祖父・徳川吉宗が享保時代に行っていたものを、定信は徹底させたに過ぎない。

ドラマでは、出版規制はあくまでも定信の独断専行によるものとしながら、蔦重が平蔵を使って誘導した結果、地本問屋でも株仲間が公認されたと、うまく物語にしている。

ここから蔦重は出版規制をかいくぐるかのように、山東京伝と黄表紙を刊行する。ところが、3作が処罰の対象となってしまい、京伝も蔦重も処分を受けることになる。時勢に抗った2人の運命に、引き続き注目したい。

定信をだしに使って大儲けした平蔵の「思惑」

それにしても、平蔵も蔦重に頼まれた通りにうまく振る舞ったものだが、実際の平蔵も定信を手玉にとったことがあった。

銭相場の暴落が社会問題になっていることから、平蔵は定信にこうかけ合ったという。

「私と町奉行とが同席して、江戸の主だった商人を町奉行所に呼び集めて、物価を下げるよう説諭を加えたいと思います。いかがでございましょうか」

実際には「物価を下げよ」と宣言して、物価が下がるものではないと知りながら、平蔵はこれを実行。まるで幕府の介入で銭相場が上がるような印象だけを与えて、相場が動くように仕向けたのだ。その間に、平蔵は幕府から借金してまで銭を買い、高値になってから両替商に持ち込んで、莫大な利益を得たという。

その思惑に後で気づいた定信は、平蔵を憎んだという。不評を買ったことで、町奉行になることはできなかった。

しかし、平蔵は相場を操作して、私腹を肥やしたわけではない。このときに得た莫大な収入を使い、寛政2（1790）年に「無宿人」の更生施設として「人足寄場」の建設を実現させた。

同時代の史料を見ると、何かと評価が分かれる平蔵だが「社会のためになることをしたい」と、仕事でしっかりと結果を出したことは確かである。

妻に先立たれた喜多川歌麿の「その後」

番組のラストは、梅毒に侵されてすでに死んでいる「きよ」を、埋葬することもなく横たわらせたまま、喜多川歌麿がその傍らで絵を描き続けるという衝撃的なものだった。

蔦重がきよの死体を運ばせて、歌麿を必死にひきはがそうとする場面では、運命の残酷さに心が痛くなった。

実際のところ、歌麿にどんな妻子がいたのかは不明だが、「理清信女」という戒名を持つ妻がいたことは分かっている。寛政2（1790）年に亡くなっており、歌麿が妻に先立たれたのは確かなようだ。

『べらぼう』では、この「理清信女」が「きよ」として登場し、歌麿の心の支えとなった。それだけに、突然の離別はあまりにもつらいものだったが、史実において歌麿には「蓮室涼圓信女」という戒名を持つ後妻、もしくは娘がいたとされている。

今は絶望の底にいる歌麿だが、これから独自の手法「大首絵（おおくびえ）」を確立させ、名声はどんどん上がっていく。浮世絵師として大成する姿を早く見てみたいと思う。

次回「白河の清きに住みかね身上半減」では、山東京伝作の『教訓読本』として3作品を出すも絶版処分に。山東京伝と蔦重は処罰されることになる。

【参考文献】

『火付盗賊改 鬼と呼ばれた江戸の「特別捜査官」』（高橋義夫著、中公新書）

『「火附盗賊改」の正体──幕府と盗賊の三百年戦争』（丹野顯著、集英社新書）

『新版 蔦屋重三郎 江戸芸術の演出者』（松木寛著、講談社学術文庫）

『蔦屋重三郎』（鈴木俊幸著、平凡社新書)

『蔦屋重三郎 時代を変えた江戸の本屋』（鈴木俊幸監修、平凡社）

「蔦重が育てた「文人墨客」たち」（小沢詠美子監修、小林明著、『歴史人』ABCアーク 2023年12月号）「蔦屋重三郎と35人の文化人 喜多川歌麿」（山本ゆかり監修、『歴史人』ABCアーク 2025年2月号）

『宇下人言・修行録』（松平定信著、松平定光著、岩波文庫）

『松平定信 政治改革に挑んだ老中』（藤田覚著、中公新書）

『松平定信』（高澤憲治著、吉川弘文館）

筆者：真山 知幸