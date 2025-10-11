８月下旬に重症の肉離れでミュージカルなどを休演していたお笑いタレント・こがけんが10日、約２カ月ぶりに自身の“ファッション"インスタグラムを更新。完全復活を報告した。



【写真】重傷のケガをした初日に車椅子姿でおしゃれな写真をパチリ 撮影したのは代役の俳優

こがけんは、８月下旬に肉離れのため、9月9日初日を迎えたミュージカル「Once」を初日から休演。25日から復帰し、日生劇場の28日の千秋楽後、愛知公演も無事終え、10月11～14日は大阪・梅田芸術劇場、20日～26日は博多座での公演を控えている。その大阪公演を前に【肉離れで止まっていた時間が動き出す】とのタイトルで、「ということで肉離れやミュージカル「once」復帰などでお休みしていたファッションインスタを復活させます！」とつづった。



関係各位への謝罪のあと、「まずは手始めに、肉離れ当日のファッションからいきましょう」と車椅子上でのTシャツにカラフルなハーフパンツ姿をアップ。「重症と診断されましたが、なんだかんだ1ヶ月で元通り動けるほどに」と当初の予定より早くに復帰したことを明かした。



休演中は「2日おきの衝撃波治療に酸素カプセル、痛みが引いてからの鬼のリハビリ」とふりかえったこがけん。「何より代演してくれた新井君には感謝しかない！」と代演した新井海人に改めて感謝。「ちなみにこれを撮ってくれたのも新井君で、肉離れ直後、『新井君、とりあえず、僕を撮ってくれる？』と言ったら、心から理解できないという顔で、『え！？なんでですか？！』と言ってました」と振り返った。



フォロワーからも完全復活に「久しぶりの更新嬉しい」「元気なこがけんさん嬉しい」「とても心配でしたが、今は復活されて本当に良かった」といった安堵の声があがっていた。



（よろず～ニュース編集部）