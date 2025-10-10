トヨタ「bZ4X」が“もっと使いやすいBEVへ”一部改良で全面アップデート！
・航続距離：最大746km（WLTCモード・FWD）へ大幅に延長＊1 従来モデル比＋約25％
・急速充電：最短約28分に短縮＊2
・寒冷地での利便性向上：バッテリープレコンディショニング＊3を搭載
・充電機器の充実：トヨタ純正「6kW普通充電器」を、販売店装着オプションとして新設定（カラー2種：ホワイト、ブラック）
トヨタ自動車株式会社は、BEV（電気自動車）「bZ4X」の一部改良モデルを2025年10月9日に発売した。
同モデルは、航続距離が最大746km（FWD）へと大幅に向上し、急速充電時間の短縮や寒冷地での充電性能の改善など実用性を強化。加えて、出力向上による走行性能の向上や内外装の意匠変更も実施され、BEVならではの操る楽しさと快適性が高められている。あわせて新充電サービス「TEEMO」やKINTOでの取扱いも開始された。
bZ4Xを一部改良
TOYOTAは、bZ4Xを一部改良し、10月9日に発売しました。
【主なポイント】
電気自動車（BEV）をより身近な選択肢にしていただくため、「使いやすさの改善」に加え、「BEVならではの楽しさを追求」するとともに、「内外装デザインの変更」を実施
▽「もっと使いやすいBEVへ」
・航続距離：最大746km（WLTCモード・FWD）へ大幅に延長＊1 従来モデル比＋約25％
・急速充電：最短約28分に短縮＊2
・寒冷地での利便性向上：バッテリープレコンディショニング＊3を搭載
・充電機器の充実：トヨタ純正「6kW普通充電器」を、販売店装着オプションとして新設定（カラー2種：ホワイト、ブラック）
＊1 一充電走行距離：数値は、Z（FWD）
＊2 駆動用電池容量表示約10%から約80％までのおおよその時間。150kW（350A）の急速充電器の場合
＊3 急速充電時に予め電池温度を温めることで、低温時の充電速度を改善する機能
▽「BEVならではの楽しさの追求」
- 走行性能について
・eAxle＊1の小型化・形状最適化などにより大幅に出力を向上。0-100km/h加速：5.1秒＊2を実現
・電動パワーステアリングのギアボックスをボディに直結させることでステアリングのダイレクト感を向上
・サスペンション、アブソーバー等のチューニングにより、乗り心地と操縦安定性を向上
・パドルシフトで回生ブレーキの減速度を4段階で調整可能にし、BEVならではの操る楽しさを向上
・4WD車の走行制御・4輪駆動制御のレベルアップにより、走破性を向上
・フロントドアのアコースティックガラス＊3の採用などにより、室内静粛性を向上
＊1 トランスアクスル、モーター、インバーターを一体化した駆動システム
＊2 社内測定値：数値は、Z（4WD）
＊3 高遮音性ガラス
▽「内外装デザインの変更」
- ハンマーヘッドをモチーフとしたフロントデザインを改良
・LEDヘッドランプ（オートレベリング機能付）+LEDクリアランスランプ（LEDデイタイムランニングランプ機能付）+LEDフロントターンランプ+ヘッドランプクリーナー
- 機能性を追求するとともに先進感あふれるデザイン
・20インチアルミホイール（切削光揮+ブラック塗装/エアロホイールカバー/センターオーナメント付）（Zにメーカーオプション）
・18インチアルミホイール（エアロホイールカバー[グレー塗装+ブラック塗装]/センターオーナメント付）（Z、Gに標準装備）
- 外板色に新色を追加
モノトーン：アティチュードブラックマイカ
ツートーン：アティチュードブラックマイカ×プラチナホワイトパールマイカ、アティチュードブラックマイカ×プレシャスメタル
- 内装デザインを変更
・インストルメントパネルのデザイン：水平基調で薄くシンプルな形状へ変更
・ディスプレイオーディオ：最新のコネクティッドナビ対応のものを搭載。サイズを14インチに拡大
・センターコンソール：形状を変更することで、足元の開放感を向上させるとともに、おくだけ充電＊1（運転席用・助手席用 2台分）を搭載することで使い勝手を向上
・パノラマムーンルーフ：センターリインフォースメントを無くすことで開放感のある室内空間を実現（Zに標準装備）
＊1「おくだけ充電」は株式会社NTTドコモの登録商標
トヨタの新充電サービス「TEEMO（ティーモ）」がスタート。今までお乗りの全メーカー＊1のBEV/PHEVも対象に、10月9日からお申込み開始。
＊1 CHAdeMO対応車
▽TEEMOは従来のEV・PHV充電サポートサービスの後継として、より一層快適なBEV/PHEVライフを送るための新たな充電サービス
・TEEMO充電器(トヨタ販売店とレクサス一部販売店に設置)に加え、eMP充電器*1をご利用可能＊2
・月額基本料金0円、アプリで充電器を検索・予約・決済可能＊3
・bZ4Xをご購入のお客様限定で、TEEMO充電器の充電料金が1年間無料になるキャンペーンも実施
・現充電サービスの「EV･PHV充電サポート」は、TEEMO開始後も当面は継続いたします
＊1 （株）e-Mobility Powerが設置した充電器
＊2 eMP充電器はTEEMO会員のみご利用可能
＊3 予約機能はTEEMO会員のみご利用可能
https://toyota.jp/info/e-toyota/teemo
bZ4Xの一部改良に合わせ、KINTOでの取り扱いを10月9日から開始。
▽KINTOで取り扱う他車同様に「初期費用フリープラン」「解約金フリープラン」からご選択できます。WEBおよびトヨタ正規販売店でお申込みいただけます
https://kinto-jp.com/kinto_one/lineup/toyota/bz4x
bZ4X車種ページ→
https://toyota.jp/bz4x/?padid=from_bz4x_info_20251009
リリース提供元：トヨタ自動車株式会社