¡¡¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥¦¥¹¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤âÂç´¿·Þ¤À¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×10·î10Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤ÏBEAST X¡¦²¼ÀÐ·á¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×¡£2ÅÙ¤Î¼·ÂÐ»Ò¤Ç²ñ¿´¤Î²ÃÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢·ø¼Â¤Ê¼éÈ÷¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£²¼ÀÐ¤Ï¤³¤ì¤Ç6Àï2¾¡¡£»î¹ç¸å¤Ï¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û²¼ÀÐ¡¢¥ê¡¼¥Á¤Ç»³1Ëç¤â¡ÄÃ±µ³¤Î¥²¥´°À®
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÏÅì²È¤«¤é²¼ÀÐ¡¢EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦¾¡Ëô·ò»Ö¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢EARTH JETS¡¦°©Àî·ÃÌ´¡Ê¶¨²ñ¡Ë¡¢KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦°¤µ×ÄÅæÆÂÀ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç³«»Ï¡£Åì3¶É¡¢²¼ÀÐ¤Ïâ¤Ã±µ³¤Î¼·ÂÐ»Ò¥ê¡¼¥Á¡£¤³¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥Ä¥â¤ê¾å¤²¡¢¥ê¡¼¥Á¡¦¥Ä¥â¡¦¼·ÂÐ»Ò¡¦ÀÖ¤Î8000ÅÀ¤¬´°À®¡£²¼ÀÐ¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼´Ö¤â¤Ê¤¤¿·±Ô¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âÃ±µ³ÂÔ¤Á¤Ç¤Î¥¢¥¬¥ê¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢ÊüÁ÷ÀÊ¤«¤é¤Ï¡ÖÃ±µ³¤Î·á¡×¤Î°ÛÌ¾¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Æî1¶É1ËÜ¾ì¤Ï°©Àî¤¬Ëþ´Ó¤ò¥Ä¥â¡¢²¼ÀÐ¤Ï2Ãå¤Ø²¼¤¬¤Ã¤¿¡£Æî2¶É¡¢2ÃåÌÜ¤Î²¼ÀÐ¤Ï¤Þ¤¿¤â¼ê¤¬½Ä¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¡£4½äÌÜ¤ÇÃæÂÔ¤Á¤Î¼·ÂÐ»Ò¤ò¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤¹¤ë¤È¡¢Àè¤Ë»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¾¡Ëô¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ê¡¼¥Á¤Ç±þÀï¤·¤¿¡£»³¤Ë1Ëç¤·¤«»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²¼ÀÐ¤Ï¼«ÎÏ¤Ç¤³¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¡£¥ê¡¼¥Á¡¦¥Ä¥â¡¦¼·ÂÐ»Ò¤Ë¡¢¸úÎ¨¤ÎÎÉ¤¤Î¢¥É¥é2Ëç¤¬¾è¤Ã¤Æ1Ëü2000ÅÀ¤Î¥¢¥¬¥ê¡£
¡¡¼Â¶·¤Î¸Å¶¶¿ò»Ö¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤ÎÈ¾Áñ¡¢¼·ÂÐ»Ò¤·¤«¥¢¥¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤ê¡¢²òÀâ¤ÎÄ«ÁÒ¹¯¿´¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤â¡ÖÃ±µ³ÂÔ¤Á¤À¤±¤Ç¥È¥Ã¥×¼è¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤â¡ÖÃ±µ³¤Î¥²¥´°À®¤·¤¿¤Ê¡×¡Ö¤¦¤Þ¤¤¡ª¡×¡ÖÄÁµÏ¿Ã£À®¤¢¤ë¤Ç¤³¤ì¡×¡Ö¤¹¤²¡¼¤Ê²¼ÀÐ¡×¤È²¼ÀÐ¤Îµ»½Ñ¤Ë´¶Éþ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¤ò·è¤á¤¿²¼ÀÐ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖÃ±µ³¤Î·á¡×¤Î°ÛÌ¾¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¡£Æî2¶É¤ÎÃæÂÔ¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡ÊÂÔ¤Á¤Ï¡Ë·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¡Ëô¤µ¤ó¤«¤é°î¤ì¤ëÃæ¤òÊá¤é¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÃæÃ±µ³¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡ÖºÇÂ¿¾¡ÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÆ²¡¹¤ÎÀë¸À¡£½é¡¹¤·¤µ¤ÎÃæ¤ËÇÁ¤¯¶¯µ¤¤Ê°ì¸À¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤¾¤¤¤¤¤¾²¼ÀÐ¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖºÇÂ¿¾¡¤¢¤ë¤Ç¡×¡Ö´èÄ¥¤ì¡ª¡ª¡×¤ÈÇØÃæ¤ò¿ä¤¹À¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÚÂè1»î¹ç·ë²Ì¡Û
1Ãå¡¡BEAST X¡¦²¼ÀÐ·á¡Ê¶¨²ñ¡Ë3Ëü5700ÅÀ¡¿¡Ü55.7
2Ãå¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦°¤µ×ÄÅæÆÂÀ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë2Ëü9500ÅÀ¡¿¡Ü9.5
3Ãå¡¡EARTH JETS¡¦°©Àî·ÃÌ´¡Ê¶¨²ñ¡Ë2Ëü7400ÅÀ¡¿¢¥12.6
4Ãå¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦¾¡Ëô·ò»Ö¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë7400ÅÀ¡¿¢¥52.6
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë