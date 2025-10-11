【国際親善試合】韓国代表 0ー5 ブラジル代表（日本時間10月10日／ソウルワールドカップ競技場）

【映像】まさかのスルーから強烈弾

ブラジル代表の10番を背負うFWロドリゴが、圧巻の動きからカーブショットを叩き込んだ。ゴールをこじ開けた一連の動きに日本のサッカーファンたちが驚愕している。

ブラジル代表は日本時間10月10日、国際親善試合で韓国代表と敵地で対戦。18歳の新星エステヴァンのゴールを皮切りに圧巻のゴールショーで5発快勝を飾った。

左ウイングで先発出場したロドリゴが、圧巻のテクニックでチーム2点目を挙げたのが41分だ。ブラジルが相手を押し込んだ状態からDFガブリエウ・マガリャンイスが左サイドにスルーパスを配球すると、これを受けたFWヴィニシウス・ジュニオールがマイナスの折り返しを入れる。

ボールの先に位置していたロドリゴはこのパスをスルーして、韓国守備陣のギャップに侵入。MFカゼミーロからの折り返しを受け直すと、巧みなステップワークでDFソル・ヨンウを翻弄する。最後は右足に持ち変えて、DFキム・ミンジェをブラインドに強烈ショットをねじ込んだ。

ファンから「意味わからん…」の声も

韓国守備陣が唖然、ガックリ、怒りなど様々な反応を示した一連のプレーに、ABEMAで解説を務めた柿谷曜一朗氏（元日本代表FW）も「うまい！」と唸る。さらに「ここまでロドリゴは動きを繰り返しながらでしたが、最後のステップが落ち着いていましたね」とセレソンの10番が見せたテクニックを称えた。

するとABEMAのコメント欄やSNSでも、「ロドリゴうますぎる！」「スルーして受け直してからこのステップよ」「やっぱりバケモノや」「この動きだしは勉強になる」「あんだけ人数いた韓国を一瞬で引き裂いたな」「上手すぎて笑うしかないわw」「意味わからん…。どういうこと…シュートまでの流れも、フィニッシュの精度もレベチすぎる」「これ日本は大丈夫か…」などの反響が出ていた。

ロドリゴは49分にもゴールネットを揺らすなどこの日2ゴールを挙げ、10番に相応しい活躍で大勝に大きく貢献した。なお、ブラジル代表は12日に来日予定で、14日にはアジアツアー2試合目で日本代表と対戦する。

（ABEMA／国際親善試合）

