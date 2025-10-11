Àî±ÉÍûÆà¡¡¶âÈ±¤Ç¡È¸µ¥ä¥ó¡ß¥·¥ó¥Þ¥Þ¡ß¼ÒÄ¹¡É¤Ë¡ª¶¦±é¤Î¿Íµ¤½÷Í¥¤é¤È3S¡Ö»Ò°é¤Æ¤ËÇº¤àÊý¤ÎÇØÃæ¤ò¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÀî±ÉÍûÆà(30)¤¬11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶¦±é¼Ô¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÅÅÇÈ¥¸¥ã¥Ã¥¯¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿Àî±É¡£¡Ö¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¤¤¤è¤¤¤èº£Ìë10»þ¡ª¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ëÁ°Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡¢TBS¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡×¡Ê¶âÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ç¶¦±é¤¹¤ë½÷Í¥¡¦ÇÈÎÜ¡¢»ÒÌò¡¦ÃÓÂ¼ÊËºÌ¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡Àî±É¤ÏºîÃæ¤Ç¸µ¥ä¥ó¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¡ÖRAINBOWLAB¡×¤Î¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡¦Æü¹âçý³¤·Ã¤ò±é¤¸¤ë¡£¶âÈ±»Ñ¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¡ÖÂçÀÚ¤Ê»Ò¶¡¤Î¤¿¤á¤ËÀµÈ¿ÂÐ¤Î2¿Í¤¬·ë¤Ö¥Ë¥»¥Þ¥Þ·ÀÌó¤È¤Ï¤ª»Å»ö¤ä»Ò°é¤Æ¤ËÇº¤àÊý¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈºîÉÊ¤Î¸«½ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡ÖÇÈÎÜ¤µ¤ó¤È¤¢¤ª¤Á¤ã¤ó¤È¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£