◇プロ野球パ・リーグCSファーストステージ 日本ハム-オリックス(11日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

いよいよ11日から開幕する2025年のクライマックスシリーズ。10日に行われたパ・リーグの前日記者会見では、日本ハムから新庄剛志監督と清宮幸太郎選手、オリックスから岸田護監督と若月健矢選手が出席しました。

会見の中では両陣の予告先発も発表。オリックスは山下舜平大投手を起用しました。体の不調もあり、9月7日の日本ハム戦が今季初登板となった山下投手は、この試合で11奪三振を記録。制球を崩す場面もありましたが持ち前のポテンシャルを披露すると、同27日の楽天戦では7回11奪三振で無失点と今季初勝利もあげていました。

オリックス・岸田監督は起用理由について「今年の前半はリハビリで悔しい思いをしたと思うんですけど、それを思いきってぶつけてほしいと思います」と期待を寄せました。

一方、日本ハム・新庄監督は「1戦目が伊藤（大海）くんでいきます。2戦目が北山（亘基）くんでいきます。1勝1敗だったら達（孝太）くんでいきます」と、まさかのファーストステージ全戦の先発予定を発表。岸田監督も「全部言ってくれるんですか」と笑顔を見せます。初戦に伊藤投手を起用した理由については「2年連続最多勝取ったので。もう任せてます！」と語り、エースへの信頼感をのぞかせました。

そんな初戦を託された伊藤投手は今季、14勝で最多勝、195奪三振で最多奪三振とパ・リーグで唯一の投手2冠を獲得。シーズン終盤には中4日や中5日の起用に応えるなど、剛腕っぷりも見せていました。

パ・リーグのファーストステージは、シーズンを2位で終えた日本ハムの本拠地で行われ、3位オリックスと対戦。先に2勝したチームが15日から始まるファイナルステージに進出します。ここでは1勝のアドバンテージを持った1位ソフトバンクと対戦。先に4勝をあげたチームが日本シリーズに進出します。