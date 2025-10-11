RADWIMPS野田洋次郎、大親友タレントのぶっちゃけトークに「使えるところあるかな」
ロックバンド・RADWIMPSが、12日放送のMBS／TBS系『日曜日の初耳学』（後10：15〜11：09）に出演。野田洋次郎の“大親友”タレントがリモート登場する。
【場面カット】貴重な3ショット！林修とRADWIMPSの野田洋次郎＆武田祐介
林修が“時代のカリスマ”と対峙する大人気企画「インタビュアー林修」。映画『君の名は。』『天気の子』『すずめの戸締まり』と、新海誠作品3作連続で音楽を担当し、いずれも日本アカデミー賞最優秀音楽賞を受賞。さらに、デビュー20周年を迎えた今年は朝ドラ『あんぱん』主題歌も担当するなど、日本を代表するロックバンドに成長したRADWIMPSからボーカル・ギター・ピアノの野田とベースの武田祐介が登場。
番組では、『君の名は。』で手掛けた主題歌4曲と挿入歌22曲や朝ドラ『あんぱん』主題歌の制作秘話をぶっちゃけ。さらに、特別な思いを抱いている東日本大震災についても語る。震災発生当時、「東北の力になりたい」と強く思ったという2人。4日後には義援金を募るサイトを立ち上げ、2012年から10年間にわたり、3月11日に被災者に寄り添う楽曲を発表し続けてきた。その思いと、特別なピアノとの共演で野田の涙が止まらなくなった伝説の2013年宮城でのライブエピソードも、貴重な当時の映像とともに明かされる。
さらに、野田の“大親友”リリー・フランキーがリモートで登場し、素顔を語る。12時間飲み続けたこともあるほど仲良しの2人、今年実現した“初旅行”エピソードも。あまりのぶっちゃけ具合に、野田も思わず「使えるところあるかな」と不安をもらす。
