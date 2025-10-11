「耳が痛すぎる…」なぜストイックな上杉謙信は酒で破滅した？

※本稿は『リーダーは日本史に学べ』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

戦国の世の“プレミアム清酒”

上杉謙信の時代の酒の主流は、玄米を発酵させたもので保存がきかず、つくられる季節も限られていました。

しかし、上杉謙信が飲んでいたのは、白米だけを使い当時の最新技術でつくられた「諸白づくり」の清酒でした。

諸白づくりは、麹と掛米の両方に白米を使い、澄んだ酒をつくる手法です。乳酸菌の働きで雑菌を抑えるので保存がきき、1年中つくれるものでした。そのため謙信は、年中酒を飲むことができたのです。

英雄を蝕んだ甘美なる液体

諸白づくりの清酒は、現在の日本酒と比べて、糖質が倍以上あったといわれます。そんな糖質過多の清酒を毎日、しかも朝から大量に飲んでいたことにより、謙信は糖尿病を患っていたと考えられています。

謙信が使用した甲冑の胴まわりから、もともとはメタボ体形だったといわれますが、晩年の肖像画を見ると、かなりやせ細っています。

食事後に吐いたり、高熱を出して左足に腫れ物ができていたりしたことから、重度の糖尿病だったのではないかといわれているのです。最後は糖尿病が原因かもしれない脳卒中に倒れ、帰らぬ人となったと考えられています。

ストイックな現代人が陥る罠

現代でもストイックな生活を続けている人ほど、ストレス発散で過度に酒を飲んだり、酒を飲むと人が変わったりするケースがあります。

張りつめて仕事をしていると、酒に頼って気分を解放したり、日ごろは隠している本性が酒の力で露になったりすることもあるでしょう。

