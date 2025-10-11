中国人ブローカーが笑いながら明かす「管理ビザ要件厳格化でも中国からの移民は止まるわけがない」

前編記事『人気のない小さなビルになぜか「漢字のオフィスが50社分」……中華ゴーストマンションのアブなすぎる仕組み』より続く。

すでに中国では情報が出回ってる

この不動産関係者によると、「この手のビザ所得の『攻略法』は中国人の間で広まっていて、都内各地に似たようなビルはいくつも存在している。違法とはいえないので、手の打ちようがない」とのことだ。実際、本誌はこのゴーストビルの周辺にもうひとつ、同様のビルを発見。こちらも3階建ての小さなビルにやはり30近くのメールボックスが備え付けられていた―。

制度のウラをかいて経営・管理ビザを取得。「姑息なことを考えるもんだ」と苦笑いして見過ごすワケにはいかない実情がある。同ビザに詳しい行政書士が明かす。

「経営・管理ビザを取得しさえすれば、最短で数ヵ月、更新すれば長期間日本に在留できる。その間、保険料を納めさえすれば本人や家族が日本の手厚い社会保障を受けることができるし、子供たちに日本の教育を受けさせることもできます。

本気で日本でビジネスをするためでなく、単に日本で暮らしたいがために、ゴーストビルを利用してビザを取得する人もいる。実在しているのかわからない会社が増えるのは望ましいことではないですよね」

「ビザ要件厳格化」も意味なし？

狡猾な手口で経営・管理ビザを取得し、日本に滞在する外国人が急増しているとの指摘は以前からあった。国会でも「経営・管理ビザが、手軽に日本に定住するための抜け穴になっている」という議論がなされるようになっている。

その結果、政府はこの10月にも経営・管理ビザの取得要件の厳格化に着手する予定だ。申請時に「3年以上の経営・管理経験」または「経営・管理に関する修士相当以上の学位」などを要求するほか、これまでは「500万円以上」が必要とされていた資本金要件を「3000万円以上」に引き上げる。

個人で資本金3000万円を用意するのは困難。だが、日本に移住したい中国人にビザ取得方法を指南するブローカーの王丁寧氏（仮名、40代）は、「資本金を引き上げれば、中国人がビザ取得を諦めると本気で考えているなら、『日本政府很天真（日本政府は単純だよ）』」と笑いながらこう続ける。

「要は、ビザを申請するときに3000万円を準備できればいいだけの話だ。自分で用意するには大金かもしれない。だったら、申請の時期だけ借りればいい。

実際、日本に存在する中国の地下銀行は『ビザ要件厳格化』に備えて、手数料3〜5％で3000万円を貸し出す準備をしている。利用者は100万円程度の手数料を払わなければならないけれど、それで経営ビザが手に入るなら安いもの。

時折チェックが入管によって行われるでしょうが、全社を確認することは不可能です。更新時にはさすがに再度の審査があると思いますが、そのときはまた地下銀行からカネを借りればいいんです」

このブローカー氏は「修士相当以上の学位」等の条件にしても、おカネを払えば偽造してくれる業者が存在している、とも証言する。

「日本の入管も人手不足ですから、表向きの条件さえ整っていれば、いちいち詳細まで確認しませんからね。多少の要件変更で日本への移住を諦めるほど、中国人はヤワではないですよ（笑）」

「上に政策あれば、下に対策あり」―中国の有名な格言だが、生半可な制度変更を行っても、彼らはすぐに「対策」を講じる。日本政府が本当に経営・管理ビザ取得の厳格化に乗り出したいなら、もっと抜本的な改革が必要だということだ。

