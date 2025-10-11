いよいよ来週開催　日本オープン・日光ＣＣの伝説ホールの謎を読み解く

第90回日本オープンゴルフ選手権が2025年10月16日から開催される。大会会場は稀代の設計家・井上誠一が手掛けた栃木県の日光カンツリー倶楽部。この難関コースに挑んだゴルファーに史上最強のアマチュア・中部銀次郎がいる。

井上が「神算」をもって仕掛けた罠を、中部はいかなる「鬼謀」をもって突破したのか？ 「日光の17番」をめぐる伝説の二人の攻防を、井上誠一「唯一の弟子」が推理する。

勝者はマスターズ出場

マスターズ・トーナメントを主催する米国のオーガスタ・ナショナルGCは、日光カンツリー倶楽部で開催される日本オープン（10月16日〜19日）の勝者を、2026年大会に招待することを発表した。4大メジャーのなかで出場することがもっとも厳しいマスターズへと繋がっていく同大会への注目度が高まっている。

オーガスタ・ナショナルといえば、11番〜13番の難関ホールが「アーメン・コーナー」として知られている。世界の名コースにはかならず勝負の分岐点となる名物ホールがある。

スコットランドには「カーヌスティの悲劇」として有名なカーヌスティ・ゴルフリンクスの18番があり、フロリダのTPCソーグラスには数々のドラマを生んだ17番アイランドグリーンがある。そして川奈ホテルGCには優勝争いをする選手にプレッシャーをかける断崖絶壁の15番がある。

410ヤードのパー4に隠された罠

日光カンツリーで行われたトーナメントでは、バックナインの10番〜12番の3ホールが難関とされている。2003年の日本オープンでは、その3ホールのパーオン率がすべて20%台という恐ろしいほどの難度を記録している。しかし日光カンツリーにおける勝負のカギは、実は優しげに見える別のホールに隠されていた。

「日光カンツリーの倶楽部選手権のマッチプレーは、なぜか17番ホールで決着することが多いですね。またこれまで開催されたトーナメントでも、17番でドラマティックなことが起きています」（若林梅夫・日光カンツリー倶楽部支配人）

17番のパー4は、一見すると特別な障害もないピースフルな410ヤードだ。しかしこのホールこそが雌雄を決する"The deciding hole"だったのだ。

2003年の日本オープンゴルフ選手権では、最終日にトップの今野康晴選手を5打差で追いかける深堀圭一郎選手が猛チャージ。そしてついに17番のバーディーで逆転し初優勝を果たした。

2021年の日本プロゴルフ選手権では、3日目まで首位の池田勇太選手はキム・ソンヒョン選手と激しい優勝争いを繰り広げた。しかし17番でグリーン奥からのアプローチをミス。この痛恨のボギーで力尽きた。

コースを設計した井上誠一先生（以下、井上）ははたして、どのような戦略的な意図をもって日光の17番をデザインしたのだろうか……？

中部銀次郎が見つけ出した攻略法

日本アマチュアゴルフ選手権を史上最多の6度制した伝説のゴルファー、中部銀次郎氏（以下、中部）が、日光カンツリーの歴史に登場するのは1968年のこと。同倶楽部で開催された第10回アジア・アマチュア選手権に日本代表のメンバーとして参加した。

そこで中部は、当時の日光カンツリーのベストレコード「69」をたたき出し母国を優勝に導いた。しかしそこには、中部だけが見つけ出していた日光17番の攻略法があった。

「中部さんは生前、17番のティーショットはフェアウェイ右のひらけた段の上を狙いますと話されていました。なぜあれほどの名手が、ラフのようなところをターゲットとするのかが疑問でした」（阿部孝信・日光カンツリー倶楽部常務理事）

定石である花道へと続くフェアウェイではなく、どうして右のラフを狙ったのか？ 勝負どころとなる17番ホールにおいて、中部はいかなる「鬼謀」をもって井上の「神算」に挑んだのか？

その答えは……35年後の日本オープンにおいて、優勝を競った深堀圭一郎と今野康晴両選手の17番ティーショットのなかに隠されていた。