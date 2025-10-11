観光客でにぎわいをみせる新千歳空港で、駐車場の料金が１０月１０日から値上げとなりました。



料金はおよそ３倍となり、これまでの混雑は見られなかった一方で、利用客からは戸惑いの声が聞かれました。



北海道の空の玄関「新千歳空港」です。



平日にも関わらず観光客でにぎわっていて、お土産を買ったりソフトクリームを食べたりと楽しんでいました。



一方、駐車場では料金が大幅に上がったことで困惑の表情を見せる人の姿も。





（駐車場利用者）「高いです。ちょっとしかとめていないんですけど。久しぶりに来てきょうから値上がっているとは思わなくて」

新千歳空港の駐車場はこれまで通常期で３時間まで４５０円でしたが、１０日から１５００円に。



２４時間最大料金も１２００円から３５００円とおよそ３倍になりました。



その理由は…



（阿部記者）「新千歳空港で問題となっているのが、車の駐車台数が足りていないということです。今後駐車場の料金を上げ、その分設備投資に回したいということです」



新千歳空港は２０２４年、過去最高の旅客数を記録。



これに比例して駐車場の利用者も増加しています。



駐車場は慢性的に満車となり、利便性に大きな影響を与えていました。



そのため、混雑を緩和しようと料金が改定されました。

（北海道エアポート新千歳空港事業所 袴田慶一事業所長）「短時間の利用へのシフトを促すことを目的とした駐車料金の改定と、それにより混雑緩和を進めていきたい」



そして１０日、駐車場を見てみると…



（松田カメラマン）「きょうから料金が改定となった新千歳空港の駐車場ですが、３連休前にも関わらずご覧のように空車が多く見られます」



大幅な値上げに利用者からはー



（名古屋へ旅行する人）「ちょっと高いですよね。旅行で費用がかさみますので、出だしの駐車場でそこまでかかるのはいたい」



（沖縄へ旅行する人）「このご時世を考えたらいろいろ値上がりしているので仕方ないかな」



利用者の増加が続く新千歳空港。



さらなる混雑緩和のため、北海道エアポートは値上げ分の収益を設備投資に回し、新たな駐車場の建設を進めることにしています。