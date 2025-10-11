超一流企業vs超優秀学生の疑似就活バラエティABEMA『キャリアドラフト シーズン3 #5』が10月10日に配信。「看護」を学びながら一般企業を目指す学生がプレゼンに挑んだ。

【映像】看護を学んだ学生のプレゼン

同番組は、事前面接を勝ち抜いた学生が、服装・プレゼン形式はすべて自由に、ステージ上で2分間の自己PRを実施。27新卒を対象に行われる今シーズンは企業がリニューアルされ、面接官を務めるのはなんと超一流企業の実際の人事担当者たち。13社15人による7分間の質問タイムを設け、自社の新入社員の平均を5と仮定して10点満点で採点する。学生にとっては、どんなプレゼンが企業に響くのかがわかる絶好の舞台だ。

岡山大学医学部保健学科に通う向井千夏（むかい・ちなつ）さんは、中学受験も高校時代の文理選択も大学受験も周囲のアドバイスと状況に委ねる形で決断してきたと振り返った。そんな向井さんだったが「多くの方の健康を支えたいという思い」から看護の道ではなく一般企業への就職をすべく、自らの意思で決断したことをアピールした。

「健康を底上げし、生活に彩りを与えていきたい」

宝谷太郎（不二製油株式会社 人事総務本部 人事総務部門 部門長）：なぜ「多くの人の健康を支えたい」と思われたのですか？

向井：やはり病気になると生活に制限が多くなり、辛い思いもします。より良い生活のためにはやっぱり体が資本です。そのために健康を支えることができたら素敵だと考えました。

藤原結衣（ロート製薬株式会社 人事総務部人事2グループ兼広報・CSV推進部広報グループ）：「こんな人を支えたい」という具体的なイメージはありますか？

向井：病気を患っていない人の健康を底上げし、生活に彩りを与えていきたいです。

平井恵子（日本航空株式会社 客室乗務職 統括マネージャー（サービス品質ディレクター））：実は客室乗務員たちには看護資格を持っている方もけっこういます。機内でご体調を崩される方の対応が日常的にもあります。先日も看護の経験のある者のとっさの判断でお客様の命が助かりました。今までの知見が活かせる分野なのでぜひ航空業界も視野に入れていただけたら。



「走りながら成長している会社です」

企業の採点は、下は2点、上は7点までばらけた。

「7点」をつけた株式会社プロディライトは「当社はこの番組に出演されている他の会社様に比べて規模も小さく『まだまだこれから』で走りながら成長している会社です。まだ『なんとなく』というところはあると思いますが、そういった方を受け入れる環境はあります」と評価した。