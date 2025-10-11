日本テレビ10日の『news zero』で放送された『巨人軍監督日記 第2章』。就任2年目の阿部慎之助監督と元巨人監督の高橋由伸さんが毎月対談し、胸の内を明かします。

話題は今季途中ソフトバンクから加入したリチャード選手について。自己最多となる77試合に出場し、チーム3位となる初の2ケタ11本塁打を記録。一発が期待できる長距離砲ととして、頭角を現しました。

高橋さんから「試合中にどんな声をかけている？」と尋ねられた阿部監督。これに対し「自分でルーティンとかもしているんですけど、すぐ忘れちゃってるんで、『おい、もう忘れてるぞ』って言ったり」と内情を明かします。

また、阿部監督は「ストライクとか取られた時に、クネクネしていると絶対ダメ」とリチャード選手の悪癖を暴露。そして「『さっきの打席はなんで打てなかったか知ってるか？見逃した時またクネクネしてただろ。ああなってるとダメなんだお前は。とにかく集中するんだ』と言っている」と明かします。

続いて高橋さんは9月27日のDeNA戦で2点ビハインドの2回、無死1、2塁でリチャード選手が初球でバントの構えを見せたことに言及。阿部監督はこれに「サインミスでしょうね」と即答。

阿部監督はそのシーンを振り返り、「『バカじゃねえか。バントなんか出すわけねえだろう』と。（確かにサインを）バントっぽく出したけど、まさかなと思ったら構えやがって」と苦笑。高橋さんも「セーフティじゃなかったからね。普通に構えてた」と続けると阿部監督は「まさか」と応じ、あくまでその打棒に期待していることを語りました。