自分の精子を触って発症することも…じつは日本人の多くが潜在的に持つ「精液アレルギー」の意外な原因

食物などのアレルギーに比べれば稀だが、「性生活」が原因でアレルギーを発症するケースもあるという。福冨友馬氏が解説する。

「『精液アレルギー』と呼ばれるものです。性生活で肌や粘膜に精液が直接触れることで、かゆみや発赤、アナフィラキシーなどの症状が現れます。

原因は男性の前立腺から分泌されるたんぱく質です」

実はこのアレルギー、交差反応によって、意外な経路から発症するケースが多いという。

原因は愛犬の…

「オスの犬の尿に含まれる前立腺由来のたんぱく質が、精液アレルギーのアレルゲンと非常によく似ているんです。そのため、犬の尿に反応してアレルギーになった人が、パートナーとの性交渉でも症状を起こしてしまうわけです。

ただ、去勢された犬の尿にはアレルゲンがほとんど含まれていないので、去勢された犬が多い日本では症例があまりありません」

発症には比較的多くの精液に晒される必要があるため、女性はコンドームを使用していれば基本的には問題ないという。ただし、男性でも症状が出る場合があるというから、深刻だ。日本では、症例がないだけで潜在的に「精液アレルギー」を持っている人は多いとする研究もある。愛犬がまさか人間の性生活に影響するなんて、誰が想像できようか。

