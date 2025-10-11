日本ハム・新庄剛志監督「来季続投の舞台裏」とイメージとかけ離れた本当の監督像

退任との見方が多い中

10月11日から始まるプロ野球のクライマックスシリーズ。パ・リーグのペナントレースでは7月終わりまで単独首位を維持していたものの優勝はかなわなかった日本ハムは、新庄剛志監督の続投も決まり、団結を一層、強くして臨む。

だが、新庄監督は一時、勇退が有力視されていた。その理由と、チームを勝利に導く意外な監督像とは。

新庄監督が来季も続投する意向を固めたことを最初に報じたのは9月29日の地元紙だった。

「その数日前にも球団のチーフ・ベースボール・オフィサーである栗山英樹さんが評論家を務めているスポーツ紙でも新庄監督が続投の方向であることをにおわせた記事が出たが、それまでは関係者の間でも今季限りとの見方が多かった。

球団はその手腕を高く評価して複数年契約を用意していたが、新庄監督は態度を保留。球団も有事に備え、稲葉篤紀二軍監督の昇格を保険に、2人程、外部の後任候補者をリストアップしていた」（日本ハム担当記者）

監督就任1年目から新庄流を貫いて、3年連続5位に沈んでいたチームを改革。最初の2年間は土台作りに徹して最下位に甘んじたが、昨季に続き今季も2位でフィニッシュ。83勝は日本一に輝いた16年の87勝に次ぐ球団２位タイの勝ち星で、ファンの支持率もおのずと高まるばかり。

しかし、ここまで来るのには新庄監督の相当の労苦があったという。

心配されてきた体調

「表に見せている明るく、派手な一面とは対照的に、裏では地道な作業を日々、積み重ねている。試合前は自分たちや相手チームの試合の映像を見るために、いつも監督室にこもっている。普通の監督なら毎試合前、ベンチで座りながら担当記者の囲み取材を受けたりするのだが、新庄監督はそれが月に数えるほどしかない。特にホームのエスコンフィールドでの試合のときは話しができないことが多い。

家に帰ってからもずっと映像を見ていて、日本ハムのファームの試合もくまなくチェックしているそう。2軍から上がってきた選手が活躍するケースが多いのは、その賜物と言える。

ただ、それだけやっているからとにかく疲労困憊に見える。続投をすぐに決められなかったのも続けていけるかどうか不安がぬぐえなかったのだろう」（同前）

監督就任から年々、準備や研究に割く時間は増えていったという。そのため夜の街で羽を伸ばすこともないようだ。

思い描く終わり方

「新庄監督は独身の身ですし、そこまで根を詰めてやっているので、たまには息抜きも必要ではと思うのですが歓楽街のススキノでの目撃情報も一切、聞くことがない。外国籍なのか、ハーフなのか、そんなふうに見える彼女がいるとの噂もありますが、新庄監督はなんとしてでも果たしたいことがあり、それに向かって全精力を注いでいる」（地元マスコミ関係者）

昨年末に放送された密着番組ではクライマックスシリーズを勝ち抜き、日本シリーズに出られた結果に関わらず退任するつもりだったと語っていた新庄監督。その道はまだ残されているが、

「今は勝って身を引きたいようです。それも短期決戦での下剋上ではなく、リーグ優勝。やはり長いシーズンを制することの重みを感じているのでしょう。もちろん、このあとのプレーオフに対してモチベーションが変わることはありません。日本一まで駆け上がれば選手もさらに自信をつけ、悲願達成へと近づくことになりますからね」（スポーツライター）

新庄日本ハムは、また1つ階段を上ることができるか。

