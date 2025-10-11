吉田茂から始まり、田中角栄が完成させた「保守本流」…彼らは一体何者だったのか？

安倍元首相の死からわずか3年。なぜ自民党はかくも凋落したのか？

長らく日本を支配してきた自民党政治が揺らぎつつあります。

参院選の結果を受けて、今後の政治状況はどう変わっていくのか？

吉田茂と田中角栄

安倍は自らを保守政治家と称して憚ることがなかったが、90年代まで、戦後日本を支配した「保守本流」と呼ばれた政治家たちとは、多くの点で性質が異なる。安倍にとっては、その「保守本流」そのものが、「戦後レジーム」であり、「脱却」すべき対象だったのだ。

では、その「保守本流」とは何か。それは吉田茂から始まり、田中角栄で完成した政治だったと思う。そのリーダーは吉田を頂点としたエリート官僚から、田中に象徴される大衆的なたたき上げへと移り変わるが、共通するものは「反戦」であり、「軍事力に依存しない平和主義」であり、社会を分断させないための「根回し文化」だ。1985年2月に田中が脳梗塞で倒れて言葉を失ってからも、90年代まで継承された政治である。

私は田中を直接取材したことはない。田中は、90年に政界を引退し、私が政治部に配属されて間もなく、93年12月16日に死去した。その日の夕方、目白御殿と呼ばれた田中邸の前に行くよう指示され、だれがいつ弔問に訪れたかを取材した。報道陣と車でごった返し、何度かテレビ画面で見たことがある立派な玄関の門が、カメラのフラッシュとライトで昼間のように照らされていたことを思い出す。

田中の有名なスローガンが「日本列島改造」だ。全国津々浦々、高速道路と新幹線を張り巡らし、空港、港、工業地帯を整備する公共事業行政であり、高度経済成長を果たした日本を、さらに豊かにしよう、便利にしよう、そして、均衡ある国土の発展を目指そうという経済政策だ。72年6月に出版された『日本列島改造論』は、91万部の大ベストセラーとなった。

この田中の「経済優先」の理念は、吉田から始まっている。「経済優先」とあわせて、「軽武装」と「日米協調」が、いわゆる「吉田ドクトリン」と呼ばれた基本路線であり、戦後の保守本流の背骨となった。

田中は、戦後間もなく、その吉田の懐に飛び込んで頭角を現すこととなる。田中は尋常高等小学校を出てから土建業で財をなし、「今太閤」と呼ばれた、たたき上げだ。その原点が、戦前からのエリート官僚である吉田の政治にあるという点が興味深い。

銀の匙をくわえて生まれた吉田

吉田は1878年生まれ。実父の竹内綱は土佐藩士であり自由民権運動を率いた板垣退助の側近だった。養父である吉田健三は福井藩士で、貿易商として一代で財をなし、板垣や竹内らだけではなく明治政府も資金面で支えた。綱と健三は大の親友で、子がなかった健三に、綱の五男である茂が養子としてもらわれることとなった。

ところが健三は40歳の若さで病死してしまう。そのとき茂はまだ11歳だったが、養父の莫大な遺産を引き継ぐことになった。茂の孫である今の自民党最高顧問・麻生太郎によると、その額は50万円。現在の価値に換算すると50億円以上になるという（『麻生太郎の原点 祖父・吉田茂の流儀』28〜29頁）。

茂は学習院大学科や東京帝大などを経て1906年に外務省入省。1928年に外務次官に就任。その後、駐イタリア大使、駐イギリス大使を歴任した。敗戦直後の東久邇内閣で外務大臣となり、1946年5月、大日本帝国憲法下での天皇大命による最後の首相となった。1947年4月に、日本国憲法の公布にともなう衆議院選挙で高知全県区から出馬して当選を果たした。

麻生によれば、プライドの高い吉田は、有権者に頭を下げず、街頭演説を嫌がり、名乗りもせず、傲岸不遜そのものだったという。

しぶしぶ街頭に立ったときもオーバーを着たままで、聴衆から「票をもらうのに外套を着て挨拶するやつがいるか！」と野次が飛ぶと、「だまって聞きなさい。外套を着てやるから街頭演説です」（同前49頁）と切り返す始末だった。

自らも莫大な資産を有し、娘・和子の夫で、石炭王と呼ばれた麻生太吉の孫である太賀吉から潤沢な政治資金を受け、週末は大磯にある2万坪の大邸宅で過ごした。典型的な戦前の特権ブルジョワ階級である。

尋常高等小学校卒のたたき上げ実業家

吉田が中国の山東省で領事として勤務していた1918年、田中は雪深い新潟県二田村（現在の柏崎市）で、決して裕福とは言えない農家に生まれた。尋常高等小学校を卒業して上京し、土建会社を立ち上げ、生き馬の目を抜く手腕で経営を軌道に乗せた。しかし、徴兵され、間もなく満州の富錦に駐屯していた騎兵第三旅団に入隊した。内務班生活では古参兵による鉄拳制裁の日々だったというが、肺炎に罹って帰国、その後の41年10月に除隊した。

「満州で別れてきた戦友たちに申しわけない思いの日々であった」（『私の履歴書』145頁）

船で大阪港に着いた時を振り返ってこう述べた田中だが、戦友たちの下に戻ろうと再び志願するほどのナイーブさは持ち合わせていなかった。土木建設業に戻って実業家としての地位を、着々と固めたのである。

敗戦が色濃くなってきた頃、政府が軍需工場の朝鮮や満州への移転を進めていたが、田中も東京のピストンリング工場を朝鮮の大田に移設する仕事を請け負った。今の価値に換算すると60億〜70億円を超える事業だったという。しかし、敗戦が決まると、直後の8月20日には素早く朝鮮を出国して、8月25日には東京に戻った。その後、1945年に、進歩党の大麻唯男に政治献金を頼まれたことをきっかけに政治の道に入り、一度は落選するも、1947年の衆議院選挙に民主党から出馬し初当選を果たした。

