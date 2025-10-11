「不眠不休でシャブ食って」…八王子のラッパー・Masato Hayashiが語る「地元への追憶」

今年1月、日本のヒップホップの聖地・HARLEM（クラブ・ハーレム）──。

「俺のこと知ってる奴も、知らない奴もステージに上がってこいよ」

ラッパー・Masato Hayashiは観客を煽った。ワンマンライブのラストの一コマのことだった。「やるしかねえ feat. ELIONE, CHICO CARLITO」「Good Die Young」を立て続けに歌う。ステージには客が殺到。熱狂の渦に包まれたステージで、声帯の手術を受けたばかりのMasato Hayashiは、やるしかねえとばかりに、いつ切れるかわからない綱渡りのように声を張り上げていた。

あれから数ヵ月後の9月1日、「Good Die Young」で共演したRYKEYとの新曲「Remember Days」を突如リリース。ワンマンライブを成功させながら、若手が多く出演するAbemaの次世代ラッパー発掘オーディション番組「RAPSTAR 2025」に応募。常に前進と挑戦を恐れないMasato Hayashiが語る、激動の半生とRYKEYとの絆。前編では、彼が辿った地獄とそこからの再起を追う。

RYKEYとの「出会い」

──生まれ育った八王子は、Masatoさん以外にRYKEYはじめKICK THE CAN CREWのLITTLEさんなど、著名なラッパーを輩出しているイメージがあります。そうした街の雰囲気がMasatoさんをラッパーへの道に導いたのでしょうか。

Masato 俺が10代でラップを始めた頃は、八王子には大箱のCLUB ZONE（クラブ・ゾーン）っていうクラブがあって、ラッパーよりもDJのほうが盛んだったと思いますね。FUJI TRILLくんとかが回してたし、GANG STARRのDJ PREMIERが来日した時に回したこともあったんですよ。だから、あんまり街の雰囲気とかじゃない。俺は3年間くらい先輩とGLOW SQUAD（グロースクワッド）というグループを組んで。それがラップを始めた最初です。

──その中で「Remember Days」で6年ぶりの共演を果たした八王子の先輩、ラッパーのRYKEYと出会ったんですか？

Masato 一番最初は多分17〜18歳の頃っすね。CLUB ZONEで、自分の先輩と間違えてRYKEYくんのグループに話しかけちゃったんですよ。そうしたら、そのうちの1人に速攻殴られた。しかも彼女からもらったネックレスまで引きちぎられたんです。俺もキレちゃって殴り返して揉み合いになったんですよ。すぐにセキュリティが飛んできて、RYKEYくんのグループは店の外へ連れて行かれたんです。

──それで収まったんですか？

Masato その後、俺が店の中にいたらセキュリティから「さっきのグループが話し合いたいって外で待ってる」と言われて。相手は5〜6人で、俺は1人っすよ。でも仕方がないから話に行ったら、割った酒瓶やナイフを手にしてる人もいて。「土下座しろよ」って凄まれたんです。でも、CLUB ZONEは八王子では有名なクラブだったし、ここで土下座なんかしたら一生八王子の街を歩けねえなと思って押し問答が続いた。もう刺されるかもと思ったところに、RYKEYくんが「こいつ気合入ってんじゃん。俺が1発殴って終わりにしてやるよ」って。それでホッとしたんですが、殴る前に助走つけはじめたんですよ。これが10ｍくらいあったんですね。普通1ｍくらいじゃないですか。まさに「RYKEYサイズ」って感じでビビりました。それが最初の出会いです。

──最初の出会いのインパクトが強いですね。

Masato でも、それで終わらなくて。その後、RYKEYくんが知らないところで仲間とはトラブったりしてたんです。そしたら、その仲間とRYKEYくんとクラブで偶然会ったんですよ。RYKEYくんはそのこと知らないから「この前のガキいるぞ」って。結局はいろいろあったけど、解決したんです。それからは八王子の街でRYKEYくんに会うと、フリースタイル仕掛けてくるみたいな感じでしたね。

気づいたときには「洗脳状態」

──GLOW SQUADでラッパーとして食べていこうと考えていました？

Masato ラッパーになりたい、世界に行きたいとはよく言ってました。でも日本だと有名なラッパーでも食えてるかどうかみたいな時代で。

──いわゆる日本のヒップホップシーンが冬の時代で、厳しい時期ですね。

Masato だから、ラップで食べるなんてありえないとも思ってた。当時はSCARSとかが売れてたけど、「他の仕事もしてるのかな？」って感じで。でも、街でライブをすれば目立つし、楽しかったから何も考えずにラップしてた。渋谷のHARLEMやVUENOS（ブエノス）のイベントに出られればいいかなくらいの気持ちで続けてました。今の若い子らは、もうラップを始める時点で将来のプランを立てて、金持ちになりたいとか考えてるんで全然違いますよね。

──その先輩とのグループの後は、ソロ活動を始めたんですか？

Masato 21〜22歳の頃に一度ラップを辞めたんです。若い時って、怖い男がかっこいいみたいなのがあるじゃないですか。そういう世界に憧れて。

──その後、再びラップに戻ったのは？

Masato そこから「Tokyo Young OG」という曲をPablo Blasta（パブロ・ブラスタ）名義で出すまで空白の期間があって。寝ないでシャブ食ってて、洗脳下みたいな状況でした。

──その頃はRYKEYとの関係性は？

Masato 俺自身、しばらく身を寄せたのがRYKEYくんの彼女の家でした。その家は見たことないくらいボロボロの木造で、隣の隣の部屋の物音が聞こえるくらいだった。家に入るとガッガッガッて音が聞こえるんですよ。俺もシャブやってたから余計に怖くて。懐中電灯を片手にロフトの上を見たら、物が散乱してて。その奥に水槽の上にかかった布が上下に動いてた。布を取ったらハムスターが3匹。狭い水槽の中にいたんですよ。真夏で1週間は経ってるのによく生きてたなって。他にもソファに座って横を見たら、台の上に彼女のお母さんの遺影と遺骨が置いてあって。さすがに気色悪いからRYKEYくんに連絡したんです。でも、その彼女は取りに来なかったっすね。流石にRYKEYくんも彼女に怒っていました。1ヵ月くらい経つと慣れてきて、朝起きたらクサを巻いて線香を上げてましたよ。連れ込んだ当時の彼女も「え？ 誰？」って引いてて。「ここの神、ビッグマザー」とか言ってましたよ（笑）。

孤独と鬱を乗り越えて

──その状況からどうやって抜け出したんですか？

Masato 先輩が用意してくれた家に、一世一代のバックレかましました。それからは1人になって、当時の彼女は自殺しちゃうんじゃないかと思ったくらいの精神状態でした。今振り返ると鬱だったんじゃないかな。1人でいると突然涙が出てきたり、なんもないのに突然悲しくなったりして。今でも後遺症はあるっす。

──2019年、DJ TATSUKI & DJ CHARIのアルバム『THE FIRST』収録曲「Good Die Young (feat. RYKEY & Pablo Blasta)」でRYKEYと共演されます。あの曲はどういう経緯だったんですか？

Masato TATSUKIくんとCHARIくんから「八王子同士で曲作ったらやばいと思うんだよね」と話があったんです。でも、その時俺はRYKEYくんと距離を置いてた。最初は躊躇ってたけど、説得されて、曲を作ることになったんです。別撮りでしたけど。俺のバースが先にあって、それを聴いてRYKEYくんが書いた。でも今思うと、あれくらい強引に来てくれて良かったなって。そういえば今度、TATSUKIくんと曲を作るんです。

後編記事『「RAPSTAR 2025」への挑戦と「Remember Days」──Masato Hayashiが語る33歳の決断』では、RYKEYと6年ぶりの新曲「Remember Days」、賛否両論を巻き起こしている「RAPSTAR 2025」への応募、アーティストとしての覚悟や変化など、挑戦し続けるMasato Hayashiの現在と未来について詳報する。

Masato Hayashi

東京都八王子市出身のヒップホップアーティスト／ラッパー。2017年に「Pablo Blasta」名義で本格的に活動を開始し、2021年より現名義で再始動。「Tokyo Young OG」「DJ CHARI & DJ TATSUKI - ビッチと会う」などで注目を集め、2022年には初アルバム『Issue』をリリース。今年、最新アルバム『MELANISM』を発表、Abemaの次世代ラッパー発掘番組「RAPSTAR 2025」にも出演。メロディアスでありながら自身の内面をさらけ出すリリックで支持を広げている。

