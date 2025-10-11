「陸軍の鬼軍曹」の父からボコボコに…岡田繁幸総帥が言い放った「一線を越えてしまったひと言」
1973年、この年23歳になった岡田繁幸は、父・蔚男（しげお）の牧場を手伝っていた。しかし、理想を追い求め、父の牧場運営の方針に反発した。親子の対立が強まるなか、岡田の一言が「陸軍の鬼軍曹」と呼ばれた父の逆鱗に触れる――。『相馬眼が見た夢 岡田繁幸がサンデーサイレンスに刃向かった日々』（河村清明著）より抜粋してお届けする。
調教師にペコペコするのはおかしい
国じゅうがハイセイコーブームに沸いた１９７３（昭和48）年は、岡田家にとっても思い出深い一年になった。
３月、洋子が結婚した。４月、結核は完治しないままだったが、牧雄が東京の大学に進学した。蔚男の関係馬にも追い風が吹いた。
まず10月、仏国の凱旋門賞（Ｇ１）を、蔚男が71年に導入したファバージの産駒が制した。ラインゴールドという牡馬だ。この凱旋門賞制覇は馬産地でのファバージ人気に火を点けた。さらに12月、朝日杯３歳ステークスをミホランザンが優勝した。
生産馬の好調は翌74年も続いた。３月のダイヤモンドステークスをゴールドロックが制し、４月の皐月賞ではミホランザンがキタノカチドキ（菊花賞との二冠馬）の３着に健闘した。
50代後半に差しかかり、勢い旺盛な蔚男はなお酒宴や人づき合いを好んだ。有力調教師とのあいだに築いた親密な関係が、この頃、牧場経営に味方していた。
日本の競馬が採用する内厩制度は、公正確保や防疫の観点から、出走前の一定期間、主催者から貸与された馬房に馬を滞在させるよう定めている。その馬房数には上限があり、どの馬を入れるかを決定するのは調教師だ。競馬人気が高まり、馬主の増えた70年代、この権限が幅を利かせたのだ。
「馬を入れたいなら金を持ってこい」
50万、１００万円と調教師は平気で大金を要求し、馬主は応じるしかなかった。馬房が調教師の利権と化していた。
調教師が馬主を連れて牧場に行くと、こんな場面もよく見られた。
「この馬を買ってもらえるなら、うちの厩舎で預かりましょう」
事前に購入し、自身が所有している馬を調教師は勧めた。つまり、利益を上乗せして転売した。馬主に牧場の馬を直（じか）に買わせる場合には、牧場からバックマージンが入った。
当時の生産者にとって、馬の売買の中心に位置する調教師とどのような関係を構築し、維持できるかはきわめて大事だった。蔚男の社交性が力を発揮した。
「ごく親しい調教師さんが４〜５人いましたね」
牧雄がそう話す。結果として生産馬は売れた。しかし、そんな父の生産者としてのあり方に繁幸は首をかしげた。
調教師にペコペコしなきゃダメだなんて絶対おかしい。自分にはできないし、こんな状況がいつまでも続くはずがない。
そう感じて、では何を目指すべきかを考え、蔚男に提案した。
殴る手が止まらない
「放牧するにも追い運動するにも、もっと広い土地が必要になる。分場（ぶんじょう）をつくろう」
だが、受け入れてもらえなかった。
蔚男ら当時の牧場主にとって、生産馬は“高額商品”にほかならなかった。ケガや病気で価値を下げず、無事に納品することを何より重視した。育成は厩舎に任せておけばいい。たとえ馬が走らなくても、調教師との関係さえ良好なら、馬はまた買ってもらえた。
一方で繁幸は、生産馬を強く丈夫に育て、競馬できちんと結果を出すことが大切だ、と考えた。
ある日、方針の違いから蔚男と口論する途中、繁幸は口走った。
「いつまでもダメだろ、こんなちっちゃな牧場じゃ」
この言葉に蔚男は激怒した。
戦後一頭のサラブレッドから始めて、ここまで頑張ってきたんだぞ……。
胸に秘めた自負から、陸軍の鬼軍曹そのままに繁幸を殴る手を止めなかった。