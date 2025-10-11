福岡県糸島市では今シーズンのカキ小屋の営業が始まっています。今シーズンは天候に恵まれたことから、去年より大ぶりのカキを楽しむことができそうです。

ことしもカキの季節がやってきました。こちらは、福岡県糸島市の船越漁港で4日にオープンしたカキ小屋です。11日以降は、ほかのカキ小屋も今シーズンの営業を始める予定です。





■訪れた人「めっちゃうまいです。」海外から訪れる人も年々、増えているといいます。■香港から「インスタグラムで、この店がおすすめされていた。」■オーストラリアから「おいしい。日本のカキの方が大きい。」

ここで食べられるのは、地域ブランドの「糸島カキ」です。



■元木寛人アナウンサー

「うわっ、でかいですね。」



そう、今シーズンは大きいんです。

養殖している場所に案内していただきました。



■元木アナウンサー

「大きなカキが続々と上がっていきます。」



■かきハウス正栄・仲西慎一郎さん

「去年よりいいですね、サイズ的に。生きているのが多いので。」

去年は暑さの影響で死んでしまったカキが多く、成長が遅れたことで殻も身も小ぶりでした。この日、海の中のカキ棚を見てみると、大きなカキがびっしりとついているのが分かります。



糸島漁業協同組合は、ことしは台風の影響が少なく海水温も水質も安定していたため、順調な生育につながったとしています。



■元木アナウンサー

「いただきます。身がプリプリです。塩味もちょうど良くて、クリーミーな味わいが口いっぱいに広がります。」



カキは1キロ1300円です。燃料費の高騰などに伴い、去年より100円値上げしました。

これから冬にかけて、ますます身が大きくなり良いカキが育つ見込みだとして、店は大きな期待を寄せています。



■仲西さん

「おいしいカキができているので、おいしく食べてもらいたいです。」



カキ小屋は、来年春ごろまで楽しめるということです。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年10月10日午後5時すぎ放送