10月23日のドラフト会議を前に、NPB12球団だけでなく、メジャーからも熱視線が注がれる高校生がいる。群馬・高崎健康福祉大学高崎高等学校（健大高崎）の最速158キロ右腕・石垣元気だ。

今夏の甲子園では初戦で敗れ、リリーフで2回を投げるに留まったが、世代ナンバーワン右腕としてドラフト上位指名候補と目されてきた。9月のU-18野球W杯では高校日本代表の守護神として活躍し、世界一に輝いたアメリカを相手に157キロを連発すると、アメリカのリック・エクスタイン監督はこう絶賛した。

「アメリカの同世代の選手にもない力強いストレートがある。スライダーもやっかいだ。彼がマウンドに上がる前に、勝負を決めたいと考えていた」

大会MVPに輝いた二刀流のコールマン・ボスウィックもストレートの質に言及した。

「ボールの回転が素晴らしく、もちろん、スピードもある。簡単には打ち返せないストレートだ。彼には素晴らしい未来が待っていると思う」

こうした現場の声は米国本土にも即座に届くのだろう。MLBスカウトの評価も爆上がりした。同校の青柳博文監督が話す。

「入学した時から確かに球は速かったですが、正直、158キロまで記録するほどスケールの大きな投手に成長するとは思っていなかった。W杯でアメリカを相手に好投したことで、（9月以降）メジャー球団から問い合わせが急激に増えました。これまでドミニカなど中南米の選手のスカウトに力を入れていたメジャーの球団が、コントロールの安定した日本の高校生の発掘に力を入れていると聞きました」

石垣には国内の全12球団に加えて、メジャー10球団からも問い合わせがあり、ドジャースやヤンキース、フィリーズと面談を実施したという。今年のドラフトは横浜高校の大型外野手・阿部葉太をはじめ、高校生の有望選手が軒並み大学進学を表明するなか、日米球団による"争奪戦"の様相を呈しているのだ。

「メジャーに挑戦する可能性はゼロではないと思います」

ただし、石垣はW杯の決勝で登板し、敗れた直後に「指にかかったボールは通用するとは思いましたけど……まずは日本のプロ野球で実力をつけて、いずれメジャーに挑戦したい」と話していたが──。青柳監督が続ける。

「アメリカのスカウトに評価していただいているほど、石垣自身は現時点の自分の実力を評価していない。メジャーの球団と面談をしているのは、将来に向けた勉強の意味合いが強い。基本的には日本のプロ野球を選択するとは思いますが、面談を重ね熟考するなかで本人が『どうしてもアメリカに行きたい』と心変わりすれば、私たちも尊重するしかない。メジャーに挑戦する可能性はゼロではないと思います」

昨年には桐朋高校の森井翔太郎がプロ志望届を提出したあと、ドラフト会議前に全12球団に断わりの連絡を入れ、メジャー挑戦を表明。今年1月にアスレチックスとマイナー契約を交わした前例もある。

「日本のドラフトで指名をいただいたあとに、『やっぱりアメリカに行きます』とは今後のプロ野球とのお付き合いを考えれば絶対に言えない。アメリカ挑戦を決断した場合は、ドラフトまでに表明することになるでしょう」（同前）

花巻東時代の菊池雄星（エンゼルス）や大谷翔平（ドジャース）も断念した高卒即メジャーの挑戦となるか。今は石垣の決断を静かに待ちたい。

取材・文／柳川悠二（ノンフィクションライター）

※週刊ポスト2025年10月17・24日号