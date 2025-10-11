UCC上島珈琲株式会社が、カプセル式ドリップコーヒーシステム「ドリップポッド」の10周年を記念し、特別イベント「UCCカプセル珈琲店」を開催します。



「UCCカプセル珈琲店」は、カプセル式コーヒーを“珈琲ガチャ”形式で提供する新しいスタイルのカフェです。

タカラトミーアーツとのコラボレーションによる「巨大珈琲ガチャ」と「お菓子ガチャ」で、48通りのコーヒーとお菓子のマリアージュを体験できるのが大きな特徴なのです。

コーヒーの抽出に使われているのは、カプセル式ドリップコーヒーシステム「DRIP POD YOUBI」。

専用カプセルとの組み合わせで、プロのハンドドリップ技術を再現したカプセル式コーヒーマシンです。

Bluetooth連携により、100通り以上の抽出レシピが楽しめるのも大きな特徴となっています。 ​

小さくても本格的な味と香りを楽しめるドリッパーの性能、現地でご堪能ください。ちなみに筆者は04番「中米育ち、ボディ強めななめらかスイートなやつ」＆「スイートポテトキャラメルサンド」をいただきました。甘めの香りながら、味わうとジューシーでしっかりしたコクが楽しい豆にしっかり甘めのサンドはクセになる組み合わせだったのが印象的です。

「UCCカプセル珈琲店」

開催期間：2025年10月10日（金）〜10月13日（月・祝） ​

場所：東京ミッドタウン プラザ1F キャノピー・スクエア ​

参加費：無料（テイクアウトまたはイートイン可能） ​