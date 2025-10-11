「愛情が溢れてる」娘が切り取った、コーギーと飼い主の“最高の瞬間”に感動の声【ママリ】

娘が撮影、コーギーと飼い主の後ろ姿に1万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのはぺち(@xzDjISkHbH5Sy4e)さんが投稿したある写真です。ペットと暮らす生活に憧れを持つ人はたくさんいるでしょう。言葉を交わさずとも、意思の疎通ができる信頼関係を見ると、幸せな気持ちになりますね。今回は、愛犬との関係を感じる日常の一コマをご紹介します。どうぞごらんください。

©xzDjISkHbH5Sy4e

娘に撮られてた(￣▽￣)

ぺちさんがキッチンで準備をしていると、隣で様子を見ている愛犬。きっと、何気ない普段の様子なのかもしれませんが、仲の良さが伝わってきますね。ぺちさんの作っているものに興味があるのか、一生懸命のぞく姿がかわいらしいです。日常の何気ない瞬間にこそ、愛犬との幸せな時間があふれていますね。



この投稿に、「ほっこり」「仲の良しが溢れている」などのリプライが寄せられました。愛犬との信頼関係を感じる素敵な写真の投稿ですね。

愛犬に「あっちは行けないよ」と言ったらこの顔…飼い主の投稿に5.7万いいね

ご紹介するのは、愛犬のサンタ君との日常をXで発信している、鼻ぺちゃの黒ラブ サンタ君(@hanapechasanta)さんの投稿です。



ある日の散歩中、サンタ君に「あっちは除雪してないから行けないよ」と伝えたそうです。すると、漫画の一コマかな？と思ってしまうほどの、憂い顔のサンタ君。そんなにも行きたかったのか…と思わず笑ってしまうお写真です。

©hanapechasanta

あっちは除雪してないから行けないよって言ったらこの顔してた

ショボーン…という効果音まで聞こえてくるかのようなサンタ君。斜め前を見つめ目尻が下げられ、表情が悲しみを物語っています。どうしてもあっちに行きたかったのでしょうか。まるで映画のワンシーンですね。



この投稿には「行きたかったワン💦」「今にも「え～？」って聞こえてきそうでかわいい🥰」といったコメントが寄せられていました。こんなにも悲しそうな顔をされてしまっては、願いを叶えてあげたくなってしまいますね。サンタ君の切ない表情に思わずこちらもキュンとなる、素敵な投稿でした。

夜中、ふと部屋の上の方を見たら…目が合った相手に7万いいね

ご紹介するのはろいくん🐾(@ao0915roy)さんが投稿したある写真です。秘密の行動をしていたら、何か視線を感じる…そんな経験はありませんか？家にいて誰かに見られている気がするなんて、ちょっとホラーですが、そうでもないことも。



投稿者・ろいくん🐾さん。夜中にパパがお菓子をあけて秘密のくつろぎタイムを過ごそうとしたところ、じっと見つめている存在がいたといいます。一体だれが、見つめていたのでしょうか。

©ao0915roy

昨夜パパがお菓子を開けてふと上を見たら…

視線を送っていたのは、愛猫・ろいくん。パパがお菓子を食べようとしていることに気付いたのでしょうか。何とも言えない、熱視線がかわいいです。



この投稿には「袋の音で起きたんだね」「その後の展開が気になる」「黙っているからチュールくれ」などのリプライが寄せられました。おいしいものは家族で共有！という無言の圧力でしょうか。かわいい視線に飼い主さんもびっくりですね。



家族の何気ない日常にある、クスッとした笑いを感じられる投稿でした。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）