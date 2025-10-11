ASTIGUリニューアル！快適＆丈夫なストッキング【快】が新登場

アツギの人気ブランド「ASTIGU／アスティーグ」のストッキング【快】がリニューアル♡オンラインショップでは2025年9月24日より先行発売、店頭では2026年春夏から展開予定です。パンティ部レスでムレにくく、縫い目が柔らかく食い込みにくい設計に進化。丈夫なナイロン二重巻き糸や丸まりにくい交編生地で、毎日の着脱も快適に。990円（税込）で手に入る、忙しい女性に嬉しいストッキングです。

リニューアルでさらに快適なはき心地

縫い目を柔らかくし、よく伸びる設計に変更。これにより脚への食い込みを軽減し、長時間の着用でも快適♡パンティ部レス仕様でムレにくく、ショーツの着脱だけで用を足せるので時短にもなります。

忙しい朝やオフィスワークでもストレスフリーのはき心地です。

丈夫で破れにくい設計

ナイロン二重巻きの糸を採用したことで、従来よりも破れにくく耐久性アップ。丸まりにくい交編生地で着脱しやすく、日常使いにぴったり。

カラーはシアーベージュ、ベビーベージュ、ヌーディベージュ、ブラックの全4色、サイズ展開はS～M、M～L、L～LL。価格は990円（税込）でお手頃です。

WEB限定モデルで機能性さらに充実

オンラインショップ限定のアスティーグ【快】ストッキングは、扁平ナイロン使用でなめらかな肌触りとナチュラルな素肌感を実現。

ゾッキ生地で伸縮性＆フィット感も抜群。

補強トウとノンラン仕様で伝線を防ぎ、吸汗加工で汗ばむ季節も快適♪価格は1,100円（税込）、同じくS～LLサイズ展開＆4色カラーで機能性もおしゃれも両立できます。

ASTIGU【快】で毎日をもっと快適に♡

リニューアルしたASTIGUストッキング【快】（990円税込）、そしてWEB限定モデル（1,100円税込）は、丈夫で着脱しやすく、ムレにくい設計が魅力♡

カラーも豊富で、気分やコーデに合わせて選べます。パンティ部レスで時短にもなり、快適さと機能性を両立。日々のオシャレと脚の快適さを両立できる、忙しい女性のための必須アイテムです♪