ジャック・オ・ランタン・グラタン【材料】（4人分）カボチャ(大) 1個ベーコン(厚切り) 3枚玉ネギ 1個ホウレン草 2株マッシュルーム(生) 1パックマカロニ 100g塩 10g<ホワイトソース>バター 40g小麦粉 大さじ 5牛乳 700ml顆粒スープの素 大さじ 1塩コショウ 少々ナツメグ 少々オリーブ油 大さじ 1ピザ用チーズ 50~60gドライパセリ 少々【下準備】1、カボチャは丸のまま水で洗ってラップで包み、電子レンジで12〜15分加熱する。カボチャが冷めたら上部を丸く蓋のように切って、中の種とワタをスプーンなどで取り除き、厚みが半分くらいになるまでカボチャを取り出して食べやすい大きさに切る。カボチャの側面に穴を明けないようにお化けの顔を作る。2、ベーコンは幅5mmに切る。玉ネギは縦半分に切り、さらに縦薄切りにする。ホウレン草は根元を切り落とし、長さ5cmに切る。3、マッシュルームはかたく絞ったぬれ布巾で汚れを拭き取り、縦に薄切りにする。オーブンを230℃に予熱しておく。【作り方】1、＜ホワイトソース＞を作る。鍋にバターを入れて弱火で溶かし、小麦粉を加えて粉っぽさがなくなるまで木ベラでよく混ぜる。フツフツとしてきたら牛乳を一気に加え、泡立て器でダマができないようによく混ぜ合わせる。トロミがついてきたら、顆粒スープの素、塩コショウ、ナツメグを加えて木ベラで混ぜる。2、フライパンにオリーブ油を熱し、玉ネギ、ベーコン、マッシュルーム、ホウレン草を加えて炒め、分量外の塩コショウを振って炒め合わせる。3、鍋にお湯を沸かして塩を入れ、マカロニを指定時間通りにゆで、ザルに上げる。4、ボウルに＜ホワイトソース＞の半量と(2)、取り出したカボチャ、(3)を混ぜ合わせ、カボチャの器に入れる。5、残りの＜ホワイトソース＞をかけ、ピザ用チーズをのせ、230℃に予熱しておいたオーブンで12〜13分焼き、焼き上がりにドライパセリを振る。【このレシピのポイント・コツ】電子レンジは600Wを使用しています。ここではガスオーブンを使用しています。オーブンによって温度差や焼き時間に違いがあるので、普段からお家のオーブンの癖を知っておくことをお勧めします。牛乳は冷たいものを使用してくださいね。