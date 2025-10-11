大人同士で盛り上がろう！ ダークに楽しむ「ハロウィンレシピ」7選〜ミステリアスな夜へようこそ
大人同士で集まるハロウィンパーティーには、見た目のインパクトと本格的な味が重要です。
この記事では、黒や紫の色合いにこだわった、ワインにも合うダークでおいしいレシピを7選ご紹介します。いつものパーティーを、少しミステリアスで上質な時間へと変えてみませんか。
【大人数のパーティーに】ジャック・オ・ランタン・グラタン
カボチャを丸ごと使ったグラタンは、見た目のインパクトが抜群で、パーティーの主役にぴったりです。甘いカボチャにホワイトソースとベーコンのコクがからみ、ワインとの相性も抜群。レンジ加熱の際は、カボチャがやわらかくなりすぎないよう注意してくださいね。
■見た目にもこだわる！「ハロウィンパーティー」レシピ6選
紫キャベツをパスタソースに使う、ユニークな一皿です。抗酸化作用のあるアントシアニンが含まれているため、大人のパーティーに最適。見た目の驚きとは裏腹に、ニンニクと塩が効いていて絶品です。蜘蛛に見立てたデコレーションにこだわると、さらに盛り上がりますよ。
漆黒のチーズフォンデュは、おつまみを手軽に作りたいときにおすすめです。市販のイカスミパスタソースをベースにするため、手間を大幅に削減できます。おばけやガイコツに見立てた具材を添えれば、キュートな魅力が際立ちます。
人気メニューのロールキャベツを紫キャベツに変えるだけで、一気にハロウィン仕様に。練り黒ゴマのコク深いスープが、あっさりとしたロールキャベツと好相性です。ラップで巾着絞りにしてからレンジ加熱すると、煮崩れを防げて、きれいに仕上がります。
冷凍ブルーベリーと赤ワインに漬け込んだ、濃い紫色のスペアリブ。前日に漬けておけば、あとはオーブンにおまかせで本格的なメインディッシュが完成します。ブルーベリーの酸味が肉をやわらかくし、臭み消しにもなる優れものです。
食後のデザートもハロウィンらしさを意識したいならコレ。丸く焼いたスポンジケーキにホワイトチョコレートをコーティングし、チョコペンでおめかし。すぐに固まるため、みんなでワイワイ作るのも楽しいパーティー向けデザートです。
ケーキ型もオーブンも不要。ココットで作る濃厚なチーズケーキです。クリームチーズと生クリームを使った生地を流し、オーブントースターで約15分。冷やしてから、チーズクリームと赤ワインソースをかければ、奇抜なネーミングを裏切るしっとりとしたおいしさに。
■今年は色と見た目にこだわった大人のハロウィンを楽しもう！
紫キャベツやイカスミ、赤ワインなどを活用すれば、見た目も味も本格的な大人のハロウィンメニューが簡単に完成します。ワインとの相性を考えたメニュー構成で、パーティーが盛り上がること間違いなしです。
メインディッシュからデザートまで、色と見た目にこだわったレシピを取り入れて、非日常的な大人の秋のひとときを過ごしてみませんか。
(ともみ)
この記事では、黒や紫の色合いにこだわった、ワインにも合うダークでおいしいレシピを7選ご紹介します。いつものパーティーを、少しミステリアスで上質な時間へと変えてみませんか。
【大人数のパーティーに】ジャック・オ・ランタン・グラタン
カボチャを丸ごと使ったグラタンは、見た目のインパクトが抜群で、パーティーの主役にぴったりです。甘いカボチャにホワイトソースとベーコンのコクがからみ、ワインとの相性も抜群。レンジ加熱の際は、カボチャがやわらかくなりすぎないよう注意してくださいね。
ジャック・オ・ランタン・グラタン
【材料】（4人分）
カボチャ(大) 1個
ベーコン(厚切り) 3枚
玉ネギ 1個
ホウレン草 2株
マッシュルーム(生) 1パック
マカロニ 100g
塩 10g
<ホワイトソース>
バター 40g
小麦粉 大さじ 5
牛乳 700ml
顆粒スープの素 大さじ 1
塩コショウ 少々
ナツメグ 少々
オリーブ油 大さじ 1
ピザ用チーズ 50~60g
ドライパセリ 少々
【下準備】
1、カボチャは丸のまま水で洗ってラップで包み、電子レンジで12〜15分加熱する。カボチャが冷めたら上部を丸く蓋のように切って、中の種とワタをスプーンなどで取り除き、厚みが半分くらいになるまでカボチャを取り出して食べやすい大きさに切る。カボチャの側面に穴を明けないようにお化けの顔を作る。
2、ベーコンは幅5mmに切る。玉ネギは縦半分に切り、さらに縦薄切りにする。ホウレン草は根元を切り落とし、長さ5cmに切る。
3、マッシュルームはかたく絞ったぬれ布巾で汚れを拭き取り、縦に薄切りにする。オーブンを230℃に予熱しておく。
【作り方】
1、＜ホワイトソース＞を作る。鍋にバターを入れて弱火で溶かし、小麦粉を加えて粉っぽさがなくなるまで木ベラでよく混ぜる。フツフツとしてきたら牛乳を一気に加え、泡立て器でダマができないようによく混ぜ合わせる。トロミがついてきたら、顆粒スープの素、塩コショウ、ナツメグを加えて木ベラで混ぜる。
2、フライパンにオリーブ油を熱し、玉ネギ、ベーコン、マッシュルーム、ホウレン草を加えて炒め、分量外の塩コショウを振って炒め合わせる。
3、鍋にお湯を沸かして塩を入れ、マカロニを指定時間通りにゆで、ザルに上げる。
4、ボウルに＜ホワイトソース＞の半量と(2)、取り出したカボチャ、(3)を混ぜ合わせ、カボチャの器に入れる。
5、残りの＜ホワイトソース＞をかけ、ピザ用チーズをのせ、230℃に予熱しておいたオーブンで12〜13分焼き、焼き上がりにドライパセリを振る。
【このレシピのポイント・コツ】
電子レンジは600Wを使用しています。
ここではガスオーブンを使用しています。オーブンによって温度差や焼き時間に違いがあるので、普段からお家のオーブンの癖を知っておくことをお勧めします。
牛乳は冷たいものを使用してくださいね。
【材料】（4人分）
カボチャ(大) 1個
ベーコン(厚切り) 3枚
玉ネギ 1個
ホウレン草 2株
マッシュルーム(生) 1パック
マカロニ 100g
塩 10g
<ホワイトソース>
バター 40g
小麦粉 大さじ 5
牛乳 700ml
顆粒スープの素 大さじ 1
塩コショウ 少々
ナツメグ 少々
オリーブ油 大さじ 1
ピザ用チーズ 50~60g
ドライパセリ 少々
【下準備】
1、カボチャは丸のまま水で洗ってラップで包み、電子レンジで12〜15分加熱する。カボチャが冷めたら上部を丸く蓋のように切って、中の種とワタをスプーンなどで取り除き、厚みが半分くらいになるまでカボチャを取り出して食べやすい大きさに切る。カボチャの側面に穴を明けないようにお化けの顔を作る。
2、ベーコンは幅5mmに切る。玉ネギは縦半分に切り、さらに縦薄切りにする。ホウレン草は根元を切り落とし、長さ5cmに切る。
3、マッシュルームはかたく絞ったぬれ布巾で汚れを拭き取り、縦に薄切りにする。オーブンを230℃に予熱しておく。
【作り方】
1、＜ホワイトソース＞を作る。鍋にバターを入れて弱火で溶かし、小麦粉を加えて粉っぽさがなくなるまで木ベラでよく混ぜる。フツフツとしてきたら牛乳を一気に加え、泡立て器でダマができないようによく混ぜ合わせる。トロミがついてきたら、顆粒スープの素、塩コショウ、ナツメグを加えて木ベラで混ぜる。
2、フライパンにオリーブ油を熱し、玉ネギ、ベーコン、マッシュルーム、ホウレン草を加えて炒め、分量外の塩コショウを振って炒め合わせる。
3、鍋にお湯を沸かして塩を入れ、マカロニを指定時間通りにゆで、ザルに上げる。
4、ボウルに＜ホワイトソース＞の半量と(2)、取り出したカボチャ、(3)を混ぜ合わせ、カボチャの器に入れる。
5、残りの＜ホワイトソース＞をかけ、ピザ用チーズをのせ、230℃に予熱しておいたオーブンで12〜13分焼き、焼き上がりにドライパセリを振る。
【このレシピのポイント・コツ】
電子レンジは600Wを使用しています。
ここではガスオーブンを使用しています。オーブンによって温度差や焼き時間に違いがあるので、普段からお家のオーブンの癖を知っておくことをお勧めします。
牛乳は冷たいものを使用してくださいね。
■見た目にもこだわる！「ハロウィンパーティー」レシピ6選
パープルのスパイダーキャベーゼ
紫キャベツをパスタソースに使う、ユニークな一皿です。抗酸化作用のあるアントシアニンが含まれているため、大人のパーティーに最適。見た目の驚きとは裏腹に、ニンニクと塩が効いていて絶品です。蜘蛛に見立てたデコレーションにこだわると、さらに盛り上がりますよ。
漆黒のいかすみチーズフォンデュ
漆黒のチーズフォンデュは、おつまみを手軽に作りたいときにおすすめです。市販のイカスミパスタソースをベースにするため、手間を大幅に削減できます。おばけやガイコツに見立てた具材を添えれば、キュートな魅力が際立ちます。
黒ごまスープの紫ロールキャベツ
人気メニューのロールキャベツを紫キャベツに変えるだけで、一気にハロウィン仕様に。練り黒ゴマのコク深いスープが、あっさりとしたロールキャベツと好相性です。ラップで巾着絞りにしてからレンジ加熱すると、煮崩れを防げて、きれいに仕上がります。
ハロウィンカラーのベリースペアリブ
冷凍ブルーベリーと赤ワインに漬け込んだ、濃い紫色のスペアリブ。前日に漬けておけば、あとはオーブンにおまかせで本格的なメインディッシュが完成します。ブルーベリーの酸味が肉をやわらかくし、臭み消しにもなる優れものです。
ハロウィンケーキ・ポップス
食後のデザートもハロウィンらしさを意識したいならコレ。丸く焼いたスポンジケーキにホワイトチョコレートをコーティングし、チョコペンでおめかし。すぐに固まるため、みんなでワイワイ作るのも楽しいパーティー向けデザートです。
しっとり濃厚！ 脳みそWチーズケーキ
ケーキ型もオーブンも不要。ココットで作る濃厚なチーズケーキです。クリームチーズと生クリームを使った生地を流し、オーブントースターで約15分。冷やしてから、チーズクリームと赤ワインソースをかければ、奇抜なネーミングを裏切るしっとりとしたおいしさに。
■今年は色と見た目にこだわった大人のハロウィンを楽しもう！
紫キャベツやイカスミ、赤ワインなどを活用すれば、見た目も味も本格的な大人のハロウィンメニューが簡単に完成します。ワインとの相性を考えたメニュー構成で、パーティーが盛り上がること間違いなしです。
メインディッシュからデザートまで、色と見た目にこだわったレシピを取り入れて、非日常的な大人の秋のひとときを過ごしてみませんか。
(ともみ)