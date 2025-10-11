外にかけている人は窃盗にご注意！ カラスはハンガーを巣づくりに使う！？【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

カラスは他の動物から毛をむしり取って巣をつくる

カラスらしい知恵を使った材料集め

誰もがよく見かける鳥の代表としてカラスが挙げられます。都市部から里山まで広く分布しているため、日本ではどこでも見ることができるでしょう。

そんなカラスの巣はお椀型をしていて、巣の材料はさまざまです。外巣（巣の外側）には木の枝や小石、泥などを用いていて、カラスの種類や地域によっても異なります。

たとえば都会にすむハシブトガラスやハシボソガラスは、外巣の材料として針金ハンガーを使うことも多々あります。これは都会に木が少ないからやむを得ず、ということでもないようで、好んで積極的に利用していると考えられています。軽くて丈夫、しかも変型可能なハンガーの性質がカラスの巣づくりに適しているのでしょう。カラスが巣をつくる時期にあたる３～４月頃は洗濯物のハンガーが盗まれやすいため、カラスが近くにいる地域にすむ人は注意が必要です。

また、巣の内側の「座」には羽毛や動物の毛、枯葉や枯草などを利用します。特にシカやポニーなどの柔らかいお尻の毛を好み、動物から直接毛をむしり取ることがあります。抜け落ちた毛を拾うよりも、必要な分だけ直接抜いたほうが集める手間が省けて効率的であることからの行動でしょうが、その賢さはさすがです。

カラスは動物のお尻の毛が好き

奈良公園などでは、カラスがシカのお尻から毛を直接むしり取っている光景が繁殖期にはよく見られます。シカも特に嫌がるそぶりは見せないものの、あまりにしつこいと追い払うことも。

カラスが人や動物を襲うときは、必ず背後から。前から近づくと、目が合って避けられたり反撃されたりするため。

カラスのハンガー泥棒にはご用心

都会のカラスは巣づくりの材料として針金ハンガーを好みます。３～４月の繁殖期には洗濯物から盗まれないように注意が必要です。プラスチック製のものだと比較的持っていかれにくいのでしょう。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話』監修：小宮輝之