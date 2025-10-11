鮭の好きな食べ方は？＜回答数 39,885票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第316回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「鮭の好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:鮭の好きな食べ方は？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
バター香る！鮭と野菜のホイル焼き
【材料】（4人分）
鮭(甘塩鮭) 4切れ
塩コショウ 少々
小麦粉 大 1
バター 20g
玉ネギ 1個
ニンジン 1/4本
エノキ 1パック
ジャガイモ(又は小4個) 2個
塩コショウ 少々
バター 20g
レモン 1/2個
サラダ油 適量
【下準備】
1、鮭は骨を除いて半分に切り、塩コショウをして薄く小麦粉をからめる。フライパンにバターを入れて中火にかけ、鮭の両面に焼き色がつくまで焼く。
2、玉ネギは縦半分に切って、さらに横方向（繊維を断ち切る方向）に薄切りにする。
3、ニンジンは皮をむいて縦半分に切り、薄い半月切りにする。
4、エノキは石づきを落とし、小房に分ける。
5、ジャガイモは皮ごときれいに水洗いして、ぬれたままラップで包み、電子レンジで3分加熱し、向きを変えてさらに2〜3分加熱する。幅7〜8mmの輪切りまたは半月切りにする。
（ヒント）電子レンジは600Wを使用しています。
6、レモンは4つのくし切りにする。
7、オーブンを250℃に予熱しておく。
【作り方】
1、アルミホイルを2重にしてサラダ油を薄くひき、ジャガイモ、ニンジン、玉ネギ、エノキ、鮭とのせ、塩コショウを振る。
2、バターをのせてホイルで包み、250℃のオーブンで15〜20分焼く。
3、皿にホイルごとのせ、レモンを添える。お好みでタバスコやしょうゆを少々掛ける。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「鮭の好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:鮭の好きな食べ方は？
・「鮭の好きな食べ方は？」の結果は…
・1位 … 塩焼き 62%
・2位 ホイル焼き 16%
・3位 バターソテー 15%
・4位 照り焼き 7%
※小数点以下四捨五入
39,885票
・2位 ホイル焼き 16%
・3位 バターソテー 15%
・4位 照り焼き 7%
※小数点以下四捨五入
39,885票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
バター香る！鮭と野菜のホイル焼き
【材料】（4人分）
鮭(甘塩鮭) 4切れ
塩コショウ 少々
小麦粉 大 1
バター 20g
玉ネギ 1個
ニンジン 1/4本
エノキ 1パック
ジャガイモ(又は小4個) 2個
塩コショウ 少々
バター 20g
レモン 1/2個
サラダ油 適量
【下準備】
1、鮭は骨を除いて半分に切り、塩コショウをして薄く小麦粉をからめる。フライパンにバターを入れて中火にかけ、鮭の両面に焼き色がつくまで焼く。
2、玉ネギは縦半分に切って、さらに横方向（繊維を断ち切る方向）に薄切りにする。
3、ニンジンは皮をむいて縦半分に切り、薄い半月切りにする。
4、エノキは石づきを落とし、小房に分ける。
5、ジャガイモは皮ごときれいに水洗いして、ぬれたままラップで包み、電子レンジで3分加熱し、向きを変えてさらに2〜3分加熱する。幅7〜8mmの輪切りまたは半月切りにする。
（ヒント）電子レンジは600Wを使用しています。
6、レモンは4つのくし切りにする。
7、オーブンを250℃に予熱しておく。
【作り方】
1、アルミホイルを2重にしてサラダ油を薄くひき、ジャガイモ、ニンジン、玉ネギ、エノキ、鮭とのせ、塩コショウを振る。
2、バターをのせてホイルで包み、250℃のオーブンで15〜20分焼く。
3、皿にホイルごとのせ、レモンを添える。お好みでタバスコやしょうゆを少々掛ける。
(E・レシピ編集部)