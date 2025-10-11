ロバーツ監督 佐々木朗希を絶賛「史上最高の救援のひとつ」若き守護神が見せた3回完全救援「彼の成長は言葉では言い尽くせない」



ロバーツ監督 写真：Imagn/ロイター/アフロ

＜2025年10月9日（木）（日本時間10月10日）MLBディビジョンシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズ＠ドジャー・スタジアム＞

ポストシーズンの第2ラウンド、ディビジョンシリーズ第4戦が行われドジャースが延長11回、フィリーズに2対1で劇的なサヨナラ勝利を収め、ナ・リーグ優勝決定シリーズ（LCS）進出を決めた。本拠地ドジャー・スタジアムは歓喜の渦に包まれた。

ドジャースの佐々木朗希投手（23）は、1対1の同点で迎えた8回からマウンドに上がり、3イニング36球を投げて被安打0、奪三振2、無四球無失点の完璧な内容を見せた。

勝利投手にはならなかったものの、チームの延長11回サヨナラ勝利、そしてLCS進出に大きく貢献した。

ロバーツ監督は試合後会見で、3イニング無安打の快投を見せた佐々木を「私が覚えている中でも史上最高の救援のひとつ」と絶賛した。

1対1の同点で迎えた8回からマウンドに上がった佐々木は、最速162キロのストレートを軸にフィリーズ打線を完璧に封じ込め、36球で9人連続で抑える圧巻の内容。チームの延長サヨナラ勝利、そしてLCS進出に大きく貢献した。

ロバーツ監督は「彼の成長とクラブへの貢献は言葉では言い尽くせない。私たちは彼の中に本当に特別なものを見出し始めている」と目を細め、「彼はまだこの舞台での成功のほんの入口にいる。誇りに思う」と称えた。

