

この漫画は書籍『ボスママに徹底的に復讐する話』（著者：横山 了一）の内容から一部を掲載しています（全11話）。

■これまでのあらすじ

ボスママに目をつけられ疲れ果てた妹は、ストレスでぼんやりしていたところ事故に遭ってしまう。甥から話を聞いた双子の姉は復讐を誓う。



ボスママと取り巻きたち大変身潜入こいつらが…甥っ子によると、妹を追いつめたのはボスママとその７人の取り巻きたち。

復讐を決めたリゼは、カツラと眼鏡をつけると双子の妹と瓜二つに。その姿で学校を訪れると、早速ボスママと接触することに成功します。いきなり「頭ボケちゃった？」と嫌味を言われますが、今回の目的はあくまで調査…。



著者：横山 了一 (KADOKAWA)

