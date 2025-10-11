この漫画は書籍『ボスママに徹底的に復讐する話』（著者：横山 了一）の内容から一部を掲載しています（全11話）。

■これまでのあらすじ
ボスママに目をつけられ疲れ果てた妹は、ストレスでぼんやりしていたところ事故に遭ってしまう。甥から話を聞いた双子の姉は復讐を誓う。


ボスママと取り巻きたち


大変身


潜入


こいつらが…


甥っ子によると、妹を追いつめたのはボスママとその７人の取り巻きたち。

復讐を決めたリゼは、カツラと眼鏡をつけると双子の妹と瓜二つに。その姿で学校を訪れると、早速ボスママと接触することに成功します。

いきなり「頭ボケちゃった？」と嫌味を言われますが、今回の目的はあくまで調査…。



『ボスママに徹底的に復讐する話1』
著者：横山 了一　(KADOKAWA)　
ママ友の手で病院送りにされた妹。その妹に双子のヤンキー姉がなりすまし、意気揚々と反撃を開始する！ だが、その中にはママ友たちを束ねる「最強のボスママ」がいて…!?　痛快すぎるスイッチング復讐劇が始まる。



