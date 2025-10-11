いきなり「頭ボケちゃった？」 妹を追いつめたボスママ集団【ボスママに徹底的に復讐する話 Vol.2】
この漫画は書籍『ボスママに徹底的に復讐する話』（著者：横山 了一）の内容から一部を掲載しています（全11話）。
■これまでのあらすじ
ボスママに目をつけられ疲れ果てた妹は、ストレスでぼんやりしていたところ事故に遭ってしまう。甥から話を聞いた双子の姉は復讐を誓う。
ボスママと取り巻きたち
大変身
潜入
こいつらが…
甥っ子によると、妹を追いつめたのはボスママとその７人の取り巻きたち。
いきなり「頭ボケちゃった？」と嫌味を言われますが、今回の目的はあくまで調査…。
『ボスママに徹底的に復讐する話1』
「ボスママに徹底的に復讐する話1」はこちら
「ボスママに徹底的に復讐する話1」はこちら
ママ友の手で病院送りにされた妹。その妹に双子のヤンキー姉がなりすまし、意気揚々と反撃を開始する！ だが、その中にはママ友たちを束ねる「最強のボスママ」がいて…!? 痛快すぎるスイッチング復讐劇が始まる。
(ウーマンエキサイト編集部)