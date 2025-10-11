「#よーよーよー」由良ゆら、自身史上最大“大人なグラビア”アザーカット解禁「甘い感じのなかに大人の毒」
アイドルグループ「#よーよーよー」のエース・由良ゆらが、7日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。アザーカット＆本人コメントが、11日までに到着した。
【写真】圧巻美ボディ！大人の雰囲気を放つ由良ゆら
同誌初登場となった今回、6ページにわたるグラビアでは、官能的な雰囲気で魅力に迫っている。「大人っぽく落ち着いた表情を意識しました」と本人が語る通り、普段とはひと味違う魅力を放つ水着姿は、必見だ。
■由良ゆら
――週刊FLASH本誌初掲載おめでとうございます。
ありがとうございます！週刊FLASHさんはこのお仕事を始める前からずっと本屋さんやコンビニで常に見かけたり、先輩が表紙のFLASHさんは絶対にゲットしてチェックしていた憧れの雑誌だったので、今回初めて撮り下ろししていただけたこと、初めてのテーマで初めての由良ゆらをFLASHさんのおかげでみなさんにお届けできることが本当にうれしいです！
――今回の撮影でのエピソードや印象に残ったことがあればお聞かせください！
今回は、由良ゆら史上いちばん大人な雰囲気を目指して撮影していただきました！でも、ゆらゆららしいあざとくて甘い感じのなかに大人の毒があるのを表現するために、色々な表情をみせてみました！衣装もシンプルでおしゃれで大人っぽいものばかりで素敵だったのですが、特に誌面の最後のページのシャワーを浴びている深緑の水着のシーンが、今までの撮影のなかでいちばん大人な印象でお気に入りなので注目してほしいです！
――10／26にはワンマンライブも控えてますが、今の心境をお聞かせください。
この日のことを初めて運営さんに聞いたときは、メンバーみんなで本当にびっくりして放心状態でした！過去最大の会場でのライブに不安も一瞬よぎったけど、この日のために色々な企画をみんなで考えたり、なによりいつも応援してくれるみなさんの顔が浮かんできたら「楽しみ！」と「はやくこの日を迎えたい！」の気持ちでいっぱいで。それくらい特別で、私たちにとって大事なチャンスの日なんです。このライブを成功させて#よーよーよーがおっきくなることに繋がるような時間にしたいです。ぜひ！私たちの特別な日いっしょに過ごしてください！
――最後に一言お願いします！
まず、この記事を最後までみてくれてありがとうございました！これを読んで、週刊FLASHの由良ゆらをみて、少しでも#よーよーよーのことを知って興味を持ってくれていたらうれしいです！これからもいっぱい活躍できるように、みなさんに好きになってもらえるように、頑張るのでみていてください！
