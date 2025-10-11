●海外勢の買越額は1兆2398億円と史上2番目の規模に膨らむ

　東証が9日に発表した10月第1週(9月29日～10月3日)の投資部門別売買動向(現物)によると、週前半は軟調だったものの週後半は米利下げ期待を背景とした米ハイテク株高で買い人気となり、日経平均株価が前週末比414円高の4万5769円と6週連続で上昇し過去最高値圏で推移したこの週は、海外投資家が4週ぶりに買い越した。買越額は1兆2398億円と過去最高だった2013年4月第2週の1兆5865億円に次ぐ史上2番目の規模に膨らんだ。前週は5591億円の売り越しだった。海外投資家は先物の投資部門別売買動向では日経225先物、TOPIX先物、ミニ日経225先物、ミニTOPIX先物、日経225マイクロの合計で2週連続の売り越しとなった。売越額は1兆2830億円と前週の7006億円から急拡大し、4月第1週以来6ヵ月ぶりの大きさだった。現物と先物の合算では2週連続で売り越し、売越額は431億円だった。個人投資家は2週連続で買い越し、買越額は4222億円と前週の1293億円から拡大した。

　一方、証券会社の自己売買が4週ぶりに売り越し、売越額は1兆6457億円だった。前週は1兆1158億円の買い越しだった。年金基金の売買動向を映すとされる信託銀行は6週連続で売り越し、売越額は2136億円と前週の3584億円から縮小した。

　日経平均が過去最高値圏で推移する中、海外投資家の買越額は1兆2398億円と史上2番目の規模に膨らんだほか、個人投資家も4222億円買い越した。


　■投資部門別売買代金差額 (9月29日～10月3日)
　　東証・名証２市場の内国普通株式市場の合計［総合証券ベース（全50社）］
　　※単位：億円（億円未満切り捨て）　▲は売り越し

　　　　 　 海外投資家　信託銀行　個人合計 [　　現金　　信用 ]　日経平均 ( 前週比 )
10月 ―――
　　第1週　 　　12,398　 ▲2,136　　 4,222 [　　 778　 3,444 ]　45,769円 ( +414 円)
9月 ―――
　　第4週　 　 ▲5,591　 ▲3,584　　 1,293 [　 1,286　　　 7 ]　45,354円 ( +309 円)
　　第3週　 　 ▲2,943　 ▲5,310　　 ▲326 [ ▲1,697　 1,371 ]　45,045円 ( +277 円)
　　第2週　 　 ▲6,923　 ▲1,301　 ▲4,688 [ ▲4,252　 ▲436 ]　44,768円 ( +1749 円)
　　第1週　 　　 1,314　 ▲4,220　　 1,657 [　 ▲659　 2,317 ]　43,018円 ( +300 円)
8月 ―――
　　第4週　 　 ▲3,031　 ▲4,461　　 4,134 [　 1,453　 2,681 ]　42,718円 ( +85 円)
　　第3週　 　 ▲1,988　　　　12　　 1,501 [ ▲2,201　 3,703 ]　42,633円 ( -745 円)
　　第2週　 　　 5,737　 ▲2,165　▲11,253 [ ▲10,186 ▲1,067 ]　43,378円 ( +1557 円)
　　第1週　 　　　▲53　 ▲1,165　 ▲5,780 [ ▲6,452　　 671 ]　41,820円 ( +1020 円)
7月 ―――
　　第5週　 　 ▲1,892　 ▲1,002　　　 255 [ ▲1,891　 2,146 ]　40,799円 ( -656 円)
　　第4週　 　　 6,023　　　 385　▲12,190 [ ▲10,214 ▲1,975 ]　41,456円 ( +1637 円)
　　第3週　 　　 1,875　　　 107　　 ▲879 [ ▲2,154　 1,274 ]　39,819円 ( +249 円)
　　第2週　 　　 4,030　　 ▲353　　 ▲665 [ ▲1,995　 1,330 ]　39,569円 ( -241 円)
　　第1週　 　　 5,456　　　 848　　 ▲603 [ ▲3,094　 2,490 ]　39,810円 ( -339 円)
6月 ―――
　　第4週　 　　 3,398　　 ▲473　 ▲5,917 [ ▲4,305 ▲1,611 ]　40,150円 ( +1747 円)
　　第3週　 　　　 884　 ▲1,073　 ▲2,326 [ ▲2,822　　 496 ]　38,403円 ( +568 円)
　　第2週　 　　　 997　　 ▲251　　　▲40 [ ▲1,062　 1,022 ]　37,834円 ( +92 円)
　　第1週　 　　 3,985　 ▲4,738　　 1,618 [　　 118　 1,500 ]　37,741円 ( -223 円)


※「信託銀行」は年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)など年金基金の売買動向を映すとされる部門。「個人・現金」は個人投資家による現物取引の売買動向、「個人・信用」は個人投資家による信用取引の売買動向。
※日銀が金融緩和策の一環として実施しているETF(上場投資信託)の買い入れは、ETFを組成する証券会社の自己売買部門を通じて買い入れているとみられる。


株探ニュース