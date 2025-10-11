超一流企業vs超優秀学生の疑似就活バラエティABEMA『キャリアドラフト シーズン3 #5』が10月10日に配信。出演した学生がプレゼン途中で“頭が真っ白”になるという珍しいハプニングが起きた。

【映像】学生がプレゼン途中で“頭真っ白”に

同番組は、事前面接を勝ち抜いた学生が、服装・プレゼン形式はすべて自由に、ステージ上で2分間の自己PRを実施。27新卒を対象に行われる今シーズンは企業がリニューアルされ、面接官を務めるのはなんと超一流企業の実際の人事担当者たち。13社15人による7分間の質問タイムを設け、自社の新入社員の平均を5と仮定して10点満点で採点する。学生にとっては、どんなプレゼンが企業に響くのかがわかる絶好の舞台だ。

関西学院大学法学部に通う松田尚大（まつだ・しょうだい）さんは高校から始めたフェンシングでスタメンとして団体戦全国3位に貢献。大学でも1回生の時から環境作りに注力し、チームは関西学生大会（カンカレ）準優勝を手にした。そんな松田さんだが、プレゼンの途中でセリフを忘れるなど“頭が真っ白”に。準備不足を露呈させてしまう。だが最後は「絶対に努力できるポイントを見つけて、そこに全身でアクションを起こせる人間です」とアピールした。



「過去一番ダメなプレゼンでしたね」

松島征吾（Zenken株式会社取締役）：過去一番ダメなプレゼンでしたね。でも、予選の面接で「個人成果を強く求める部員たちに団体競技を一生懸命説いた」という点に弊社は共感しました。どのようにチームメイトに団体競技の意義や良さを説いたのですか？

松田：「全体目標を達成すれば個人としてやりたいことができる」という認識のすり合わせを行いモチベーションを高めていきました。

白坂ゆき（株式会社CaSy 取締役CHRO）：もし時を戻せるとしたら、いつに戻り、何を変えますか？

松田：フェンシングの合宿時に戻ってプレゼンの対策に時間を割きたい。空き時間を全力で楽しんでしまいました。

「2年経ったらかっこいい大人になります」

企業の採点は、下は2点、上は8点までばらけた。

「8点」をつけたZenken株式会社は「いつもは本番で判断しますが、彼の場合は予選がすごく気に入った。今日の立ち振る舞いも2年経ったらかっこいい大人になります。育てる自信があるので」とポテンシャルを評価した。

「6点」をつけた株式会社ベクトルは「Zenkenさんと同じように予選の動画が良かったのでちょっと期待していた。だが、やはりこういう大事な場面の時に準備不足だと困ってしまうため点数を下げた」とコメントした。