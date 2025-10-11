Ç½ÅÐ¤Î¼òÂ¢À×ÃÏ¤ÇÈÎÇäºÆ³«¡¡¼ã½÷¾¡¢Éü¶½¤ÎÊâ¤ßÃÎ¤Ã¤Æ
¡¡Ç½ÅÐ¤ÇºÆ¤ÓÆüËÜ¼ò¤òÈÎÇä¤·¤¿¤¤¡½¡£ÁÏ¶È150Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¾¾ÇÈ¼òÂ¤¤ÏºòÇ¯¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÈïºÒ¤·²òÂÎ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¼ã½÷¾¤Î¶â¼·À»»Ò¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¤Ï¶âÂô»Ô¤ËÀ¸³èµòÅÀ¤ò°Ü¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¹¹ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÐÀî¸©Ç½ÅÐÄ®¤Î¼òÂ¢À×ÃÏ¤Ë¥È¥ì¡¼¥é¡¼¥Ï¥¦¥¹¤òÀ°È÷¤·¡¢2025Ç¯9·îÃæ½Ü¤«¤é¼òÈÎÇä¤ò»Ï¤á¤ë¡£¡ÖÇ½ÅÐ¤Î¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤ÇÉü¶½¤ÎÊâ¤ß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë¡£¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¡áÇßËÜ¹ÒÀ®¡Ë
¡¡ÆüËÜ³¤¤ËÃí¤°¾¾ÇÈÀî¶á¤¯¤Î¼òÂ¢À×ÃÏ¤Ë2025Ç¯8·î20Æü¡¢¿·Å¹ÊÞ¤È¤Ê¤ë¥È¥ì¡¼¥é¡¼¥Ï¥¦¥¹¤¬¶âÂô»Ô¤«¤é±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¡£Ä¹¤µÌó11¥á¡¼¥È¥ë¡¢¹â¤µÌó3.8¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢´ÖÀÜ¾ÈÌÀ¤ÇÆüËÜ¼ò¤¬±Ç¤¨¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¡¢»î°û¤¬¤Ç¤¤ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤â´°È÷¡£Ãæ¤ÎÍÍ»Ò¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦Ãæ±û¤ËÂç¤¤ÊÁë¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢»ê¤ë½ê¤Ë¶â¼·¤µ¤ó¤Î¹©É×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¾ïÏ¢¤À¤Ã¤¿²ñ¼Ò°÷ÌÚÂ¼Áï¤µ¤ó¡Ê51¡Ë¤Ï¡Öº×¤ê¤¬À¹¤ó¤ÊÇ½ÅÐ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼ò²°¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏÉü¶½¤Î¾ÝÄ§¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡1Ç¯¤ÇÍ£°ì¤ÎµÙ¶È´ü´Ö¤Ë½±¤Ã¤¿2024Ç¯¸µÆü¤ÎÃÏ¿Ì¡£Â¢¤ä¼òÂ¤ÀßÈ÷¤ÏÁ´²õ¤·¡¢¼òÂ¤¤ê¤ÏÀäË¾Åª¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤é¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¡¢¼òÊÆÌó100ÂÞ¤äÆüËÜ¼ò¤Î¥ì¥·¥Ô¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤¿Ä¢Êí¤òÌ¿¤¬¤±¤ÇÂ¢¤«¤é±¿¤Ó½Ð¤·¤¿¡£½ÏÀ®¼ò¤â¥Û¡¼¥¹¤Ç°Ü¤·¤¿¡£
¡¡¾®¾¾»Ô¤Î²Ã±Û¼òÂ¤¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÃùÂ¢¸Ë¤ËÊÝ´É¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·²ÇÏ¸©¤ä°¦ÃÎ¸©¤Ê¤É³ÆÃÏ¤Î¼òÂ¢¤È¥³¥é¥Ü¤·¡¢¡Èµß½Ð¡É¤·¤¿¼òÊÆ¤ò»È¤Ã¤¿ÆüËÜ¼ò¤òÀ½Â¤¤·¤¿¡£ÃÏ¿Ì¸å¤â³ÆÃÏ¤Î¼òÂ¤²ñ¼Ò¤Î±þ±ç¤Ç¡ÖÎÁÍý¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤ÊÇ½ÅÐ¤Î¼ò¡×¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥È¥ì¡¼¥é¡¼¥Ï¥¦¥¹¤Î¼þ°Ï¤Ïº£¤â¼êÉÕ¤«¤º¤Ç¡¢»¨Áð¤¬À¸¤¤ÌÐ¤ëÃæ¡¢¤ª¤Á¤ç¤³¤äÉÓ¤Î¤«¤±¤é¡¢¼òÂ¤¤ê¤ÎÆ»¶ñ¤ÎÇËÊÒ¤¬»¶¤é¤Ð¤ë¡£¡Ö¤º¤Ã¤È¼ò¤òÂ¤¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢ÁÜ¤»¤Ð½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Í¡×¡£¶â¼·¤µ¤ó¤¬¾Ð´é¤Ç¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£¿·Å¹ÊÞ¤Ë¤ÏÊø²õ¤·¤¿¼òÂ¢¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¤¿¡¢¤Î¤ì¤ó¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¡£¼¡¤Ï»ä¤¬²¸ÊÖ¤·¤¹¤ëÈÖ¤À¡×