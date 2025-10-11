2番センターに定着した1982年（昭57）は1番の田尾安志さんが開幕から絶好調。どんどん出塁するから必然的に送りバントが多くなった。

スイッチヒッターになったばかりの打てない僕にとって、バントは試合に出るための手段。キャンプでは連日、みんなが帰ってから練習した。

まず左右の打席で打ってからバント。不慣れな左打席ではボールの見方もよく分からない。下手くそで、うまく決める自信が持てない。右投手の時にサインが出て「右でやっていいですか？」と近藤貞雄監督に聞いたこともある。

でも、せっかくスイッチやっているんだから、左できっちり送れなきゃ意味がない。バント練習は左に集中し、そのうち右打席よりうまくできるようになった。

田尾さんはスタートがいいから、ボールを転がしさえすればなんとかなる。1死二塁の形をつくってケン・モッカ、谷沢健一さん、大島康徳さんのクリーンアップにつなぐ。それが僕の仕事だった。

そして守り。打撃より守備に興味がある僕にとってセンターはやりやすかった。レフトが大島さんで、ライトは田尾さん。2人とも守備にはこだわりがない。左中間、右中間の打球は「ケンが捕るだろう」と思って遠慮してくれたから、思い切り追っかけて行けた。

先輩の2人に守備位置を指示することはできない。それでも必要と思えば「こっち来ますよ」「あっち来ますよ」と声をかけさせてもらった。

チームは8月末に一度首位に立ちながら巨人に抜き返され、いったん4・5ゲーム差をつけられる。ところが、巨人がもたついているうちに風向きが変わってきた。

9月26日の阪神戦（ナゴヤ球場）は1―4で迎えた8回に宇野勝の2ランで1点差とし、9回には谷沢さん、大島さんの連続タイムリーで逆転サヨナラ勝ち。巨人に2・5差に迫った。

この試合で僕は5回と9回に送りバントを決めて42犠打。近藤昭仁さん（大洋＝現DeNA）が65年にマークした41犠打のシーズン最多犠打のプロ野球記録を抜いた。さらに9を加えて51。88年に阪神の和田豊に56で抜かれるまで1番だった。

劇的な勝利は続く。28日、巨人との直接対決3連戦（同）の初戦だった。2―6の9回に江川卓を攻略。明大時代から「江川キラー」と呼ばれた僕の代打、豊田誠佑の左前打から怒濤（どとう）の連打で追いつき、延長10回、大島さんが角三男（後に盈男）から中前に2試合連続のサヨナラヒットを放った。

まだ1・5ゲーム差の2位ながら、残り試合数の関係で中日にマジック12が点灯した。レギュラー1年目に転がり込んできた優勝のチャンス。毎日必死だった。

◇平野 謙（ひらの・けん）1955年（昭30）6月20日生まれ、名古屋市出身の70歳。名古屋商大から77年ドラフト外で中日入団。88年に西武、94年にロッテ移籍。右投げ両打ち。俊足強肩の外野手として活躍する。ゴールデングラブ賞9回。盗塁王1回。歴代2位の通算451犠打。引退後はロッテ、日本ハム、中日、社会人、独立リーグなどで指導を続ける。現在はクラブチーム、山岸ロジスターズ監督。