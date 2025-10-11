自民党と公明党の党首会談が行われ、公明党の斉藤鉄夫代表は「政治とカネ」をめぐって自民党側から十分な回答がなかったとして、「連立政権をいったん白紙とする」として26年にわたる連立離脱を表明した。これを受けて、テレビ朝日の前政治部⾧・藤川みな代氏が、『ABEMA Prime』で考えを語った。

藤川氏は、連立解消について、「26年間で何度もその危機だと言われることはあったが、公明党がそもそも平和と福祉の党だということ。あとクリーンな党だという、公明党らしさが、だんだん失われてきてるんじゃないかという指摘があった。参院選、衆院選で負けて、非常に危機感が募ってたことは事実だ。ただ、どうやったら取り戻せるのかを話したときに、なんで今なのか。高市さんが総裁に選ばれてまだ1週間も経っていない。離脱という結論が出たタイミングはやはり驚いたが、その“らしさ”を取り戻さなきゃいけないという危機感を強く持っていたことは事実だ」と語る。

自民党内での受け止めについては、「自民党の中では、公明党のことを踏まれても踏まれてもついてくる『下駄の雪』と言う人がいた。今まで意見の違いがあっても、結局は離脱しないから、今回も本気ではないと思ってた方もいたと思う。そこの本気度を高市さんがどのように受け止めてたのか。高市さんの周りの人が公明党は本気ということをどのくらい伝えていたのか。あと少し不思議なのは離脱を表明されたが、まだ閣僚の辞表が出ていないことだ。高市さんが『総裁が私だからですか？』って聞いたら、『いや、そういうことじゃない』という風に答えられたそうだが、それにしては展開が早すぎるんじゃないかと感じた」。

連立離脱で、今後の注目すべきポイントについて、「まず直近で言うと、総理大臣指名選挙で誰が選ばれることになるのかという枠組みがより不透明になったことで、例えば国民民主党と組むんじゃないか。維新と組むんじゃないかと言われてたが、公明党が抜けてしまったことで、その片方と組んでもまだ足りない。複数の野党と連携しなければいけないことになったので、より難しい状況になったと思う」。

さらに、「公明党としては、与党の中にいるからこそ危ないときにブレーキがかけられるんだと、外に出てしまったらブレーキをかけることできなくなるんだと、かつての執行部の公明党の幹部の方は説明をしてこられた。これから新しくできる政権が、公明党から見て危ないことをしようとしたとき、公明党はその有権者の声をどう届けて、どうブレーキ役を果たせるのかが問われるんじゃないか」と述べた。

（『ABEMA Prime』より）