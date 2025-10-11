俳優・遠藤健慎の不起訴処分受け所属事務所が声明「大麻の所持・使用など、法に反する行為は確認されず」
ヒラタオフィスは10日、9月24日に麻薬取締法違反の疑いで警視庁に逮捕されていた所属俳優、遠藤健慎（24）が不起訴処分となったことを報告した。
【写真】8月中旬のインスタには…清水尋也と仲睦まじい様子を披露していた遠藤健慎
同事務所は公式サイトに「弊社所属俳優・遠藤健慎につきまして」と題した文書を掲載。「報道等でも知られております通り、遠藤健慎が不起訴処分となり、釈放されましたことをご報告致します」とした上で、「捜査機関による捜査の結果、大麻の所持・使用など、法に反する行為はいずれも確認されず、不起訴処分となったと報告を受けております」と伝えた。
続けて今回の騒動に対して、「本件につきまして、関係者の皆様、ファンの皆様に多大なご心配をおかけしましたことを、改めまして、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「弊社は、俳優等のマネジメントを行う立場として、今後ともより一層のコンプライアンス教育と管理体制の強化に引き続き努めてまいります」とした。
遠藤は2000年11月24日生まれ、静岡県出身。ヒラタオフィス所属。ドラマ『黄金風景』（10年）、映画『スノーフレーク』（11年）、映画『グッバイエレジー』（17年）、ドラマ『明日の約束』（17年）、ドラマ『高嶺と花』（19年）、ドラマ『いとしのニーナ』（20年）、ドラマ『さくらの親子丼』（20年）、大河ドラマ『青天を衝け』（21年）、映画『劇場版 美しい彼〜eternal〜』（23年）などに出演した。
