ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾åÏ¢ºÜ¡ÖÅìµþ¤Ë½¸¤¤¤·Ä¶¿Í¤¿¤Á¡×Âè27²ó
¡¡9·î¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¡£9Æü´Ö¤ÎÇ®Àï¤ò¸½ÃÏ¼èºà¤·¤¿¡ÖTHE ANSWER¡×¤Ï¡¢Áª¼ê¤ä¶¥µ»¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Û¤«¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤òÃµ¤ëÏ¢ºÜ¡ÖÅìµþ¤Ë½¸¤¤¤·Ä¶¿Í¤¿¤Á¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£Âè27²ó¤Ï¡Ö¹ñ¶¤ä¾¡¤ÁÉé¤±¤òÄ¶¤¨¤Æ·Ò¤¬¤ë¥Ð¥È¥ó¡×¡£¸ÞÎØ¤ÈÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç·×13¸Ä¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿38ºÐ¤ÎÃ»µ÷Î¥½÷²¦¡¢¥·¥§¥ê¡¼¥¢¥ó¡¦¥Õ¥ì¥¤¥¶¡¼¥×¥é¥¤¥¹¡Ê¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡Ë¤Ïº£Âç²ñ¤¬¥é¥¹¥È¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï¡¢¾¡ÇÔ¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¬¤ì¤Ê¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦ËÈµ× ¿¿Âç¡Ë
¡¡¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ
¡¡¼ïÌÜ¤â¡¢¹ñÀÒ¤â¡¢¾¡¤ÁÉé¤±¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¹ñ´ú¤ò¸Ø¤é¤·¤²¤Ë·Ç¤²¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤À¤¿¤À·É°Õ¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÆü¤Î21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½÷»Ò4¡ß100¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼·è¾¡¡£1Áö¤òÌ³¤á¤Æ¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¤Ë¶ä¥á¥À¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¥Õ¥ì¥¤¥¶¡¼¥×¥é¥¤¥¹¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¼¡¡¹¤È¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤¬¶î¤±´ó¤Ã¤¿¡£Â¾¼ïÌÜ¤ÎÁª¼ê¤µ¤¨¤½¤ÎÎØ¤Ë²Ã¤ï¤ë¡£µÒÀÊ¤Î5Ëü8723¿Í¤«¤é¤â³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î³åºÓ¤¬¹ß¤êÃí¤¤¤À¡£Î¦¾å³¦¤òÄ¹Ç¯¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿38ºÐ¤Î¥é¥¹¥È¥é¥ó¤ò¡¢Ã¯¤â¤¬½ËÊ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½÷»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¡¢200¥á¡¼¥È¥ë¡¢4¡ß100¥á¡¼¥È¥ë¤Ç3´§¤òÃ£À®¤·¤¿24ºÐ¤Î¥á¥ê¥Ã¥µ¡¦¥¸¥§¥Õ¥¡¡¼¥½¥ó¥¦¥Ã¥Ç¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤â¤½¤Î°ì¿Í¡£¡ÖÈà½÷¤È¶¥¤¤¹ç¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¿À¤Î·Ã¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì¾ÍÀ¤Ç¤¹¡£¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½÷»Ò¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤¿¤á¤ËÂ¿¤¯¤ÎÅØÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡£ÊÆ¹ñ¤È¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¤ÏÄ¹Ç¯¥á¥À¥ë¤òÁè¤¦¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢ÇØÃæ¤òÄÉ¤Ã¤¿°Î¿Í¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬¸ÀÍÕ¤«¤é°î¤ì¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¤³¤³ÆüËÜ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡2007Ç¯Âçºå¡£20ºÐ¤À¤Ã¤¿¥Õ¥ì¥¤¥¶¡¼¥×¥é¥¤¥¹¤Ï4¡ß100¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤ÇÀ¤³¦Î¦¾å¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Þ¤À¼«Ê¬¤¬²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¡¢²¿¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤«Û£Ëæ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Í½Áª¤Î¤ß¤Î½ÐÁö¤À¤Ã¤¿¤¬¶ä¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¡£18Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢ÌµÌ¾¤À¤Ã¤¿¼ã¤¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Ï100¥á¡¼¥È¥ë¤Ç7ÅÙ¤ÎÀ¤³¦°ì¡¢200¥á¡¼¥È¥ë¤È4¡ß100¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤â²Ã¤¨¤ë¤È¸ÞÎØ¡õÀ¤³¦Î¦¾å¤Ç·×13¸Ä¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ëÀäÂÐ½÷²¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï4¡ß100¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¼çÀï¤È¤¹¤ë100¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤â½Ð¾ì¡£¥¥ã¥ê¥¢ºÇ¸å¤Î¸Ä¿Í¼ïÌÜ¤Ï11ÉÃ03¤Ç6°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡ÖÄ¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤È¤È¤â¤Ëº£²ó¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ìë¤³¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¡¢¶Ã°ÛÅª¤Ê½÷À¤¿¤Á¤È¤È¤â¤ËÁö¤ì¤¿¤³¤È¤Ï½ËÊ¡¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£µá¤á¤Æ¤¤¤¿·ë²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£100¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¸å¡¢´¶³´¿¼¤²¤Ë´À¤ò¿¡¤Ã¤¿¡£
¥á¥À¥ë°Ê¾å¤Ëµá¤á¤ë¡Ö·ë¤Ó¤Ä¤¡×
¡¡²¿ÅÙ¤âÉ½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¥Õ¥ì¥¤¥¶¡¼¥×¥é¥¤¥¹¤À¤¬¡¢·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï100¥á¡¼¥È¥ë½à·è¾¡¤ÎÄ¾Á°¤Ë¼Âà¡£¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â½ý¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤éº£Ìë¡¢»ä¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤â¡Ø¥¤¥¨¥¹¡¢¤ä¤Ã¤¿¤è¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¤Î¤â¡¢²ÈÂ²¤ä¥Á¡¼¥à¡¢¥Õ¥¡¥ó¤é¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¡£
¡¡2017Ç¯¤Ë¤ÏÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¡£Éüµ¢¸å¤Î2019Ç¯¥É¡¼¥Ï¡¢2022Ç¯¥ª¥ì¥´¥óÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç100¥á¡¼¥È¥ëÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢¡ÈÀ¤³¦ºÇ¶¯¥Þ¥Þ¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¡É¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î½÷À¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¸ùÀÓ¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹¸å¤ËÀä¤¨´Ö¤Ê¤¯¾Î¤¨¤ËÍè¤¿³Æ¹ñ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥ì¥¤¥¶¡¼¥×¥é¥¤¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¥á¥À¥ë¤Ë¤â¾¡¤ë¤â¤Î¤À¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç»ä¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢¸òÎ®¤·¤Æ¤¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î³§¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£°ì¿Í¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬µá¤á¤ë¤â¤Î¡¢¤³¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤«¤é¼õ¤±¤¿¤¤±Æ¶Á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï°¦¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ËÂ÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡Êú¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿½÷²¦¤Ï¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó»ä¤¿¤Á¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¥á¥À¥ë¤¬Á´¤Æ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·ë¤Ó¤Ä¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Æ±»Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ß¤ó¤Ê¤¬¾Þ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê¤ËÆþ¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢³ð¤ï¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤½¤Î¤¿¤á¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¼¡Âå¤òÃ´¤¦¼ã¼Ô¤Ø¤Î½õ¸À¡ÖºÇ½ª·èÄê¸¢¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¡×
¡¡ÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤ËÄ©¤à¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í´Ö¤ÏÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¶¹¤Ìç¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¿ÀïÍ§¡£¤¿¤É¤êÃå¤¯¤¿¤á¤Ë¤É¤ì¤À¤±¤ÎÅØÎÏ¤¬É¬Í×¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¾¡¤Ã¤Æ¤âÉé¤±¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖ¤Î·Ã¤ß¤Ï¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ»ä¤«¤é»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£°Û¤Ê¤ëÀ¤Âå¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤ó¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë´î¤Ð¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬¤³¤ÎÎ¹Ï©¤ä¥ì¥Ã¥¹¥ó¤«¤é²¿¤«¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£Âç²ñ¤Î½÷»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤â¡¢16ºÐ²¼¤Î¥¸¥§¥Õ¥¡¡¼¥½¥ó¥¦¥Ã¥Ç¥ó¤È¤¤¤¦¿·½÷²¦¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢¥Õ¥ì¥¤¥¶¡¼¥×¥é¥¤¥¹¤ò¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È·É¤¦21ºÐ¤Î¥Æ¥£¥Ê¡¦¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡Ê¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡Ë¤¬½é½Ð¾ì¤Ê¤¬¤é2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤òÃ´¤¦¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ø¡¢38ºÐ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï½õ¸À¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¸«¤¨¤è¤¦¤¬´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ½ª·èÄê¸¢¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Á¡¢¿À¤¬Í¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ºÍÇ½¤ò¿®¤¸¡¢Ä©Àï¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤ËÅÒ¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°Ê³°¤Î¤â¤Î¤ÏÁ´¤Æ»¨²»¡£»¨²»¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ì¤Ð¡¢»Å»ö¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡¡10·î7Æü¡¢¥Õ¥ì¥¤¥¶¡¼¥×¥é¥¤¥¹¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç°úÂà¤òÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£¹ñ¶¤âÇ¯Îð¤âÄ¶¤¨¤ÆÀÚâøÂöËá¤Ç¤¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÈþ¤·¤µ¡£¾¡¤ÁÉé¤±¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤òÅÁ¤¨¡¢¼¡À¤Âå¤Ë¥Ð¥È¥ó¤ò·Ò¤¤¤À¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦ËÈµ× ¿¿Âç / Masahiro Muku¡Ë