¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤ÆÅÐ¾ìーー¥Ã¡ª¡ª¡Ú¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Ûº£Ç¯¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿♡¡Ö´ü´Ö¸ÂÄê¥Ðー¥¬ー¡×

¡Ú¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Û¤«¤é½©¤ÎÌ¾Êª¡È·î¸«¥·¥êー¥º¡É¤¬ÅÐ¾ìÃæ¡£µîÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿¥Ðー¥¬ー¤Ï¥½ー¥¹¤¬¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢10·î²¼½Ü¤Þ¤Ç¤ÎÈÎÇä´ü´ÖÃæ¤Ë¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£º£²ó¤Ï·î¸«¥·¥êー¥º¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢·î¸«¥Ðー¥¬ー & ¥Áー¥º·î¸«¤È¤¤¤Ã¤¿ÄêÈÖ·Ï¤Î¡Ö´ü´Ö¸ÂÄê¥Ðー¥¬ー¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ê¤¬¤é¶ñÂô»³¤Ê¡Ö·î¸«¥Ðー¥¬ー¡×
·î¸«¥·¥êー¥º¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ê¤³¤Á¤é¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö¥È¥Þ¥È¥¯¥êー¥ßー¥½ー¥¹¤ò8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µîÇ¯¤Þ¤Ç¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Ì£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥½ー¥¹¤Ï¡Ö¥È¥Þ¥È´¶¡¦¥Þ¥è´¶¤ò¤è¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡×¤é¤·¤¯¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê»ÀÌ£¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¥Óー¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¡×¡Ö¤¿¤Þ¤´¡×¡Ö¥¹¥âー¥¯¥Ùー¥³¥ó¡×¤ò²Ã¤¨¤¿¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¶ñÂô»³´¶¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤¬³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ê¡Ö¥Áー¥º·î¸«¡×
¥Áー¥º¤ò²Ã¤¨¤¿¤³¤Á¤é¤Î·î¸«·Ï¥Ðー¥¬ー¤â¡¢@ftn_pics¥ì¥Ýー¥¿ーHaru¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡Ö»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥È¥Þ¥È¥¯¥êー¥ßー¥½ー¥¹¤¬8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£ÍÏ¤±¤¿¥Áー¥º¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤¬¡¢¤ªÆù¤Î»ÝÌ£¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤âÈþÌ£¤·¤µ¤âUP¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤´Ë«Èþ´¶³Ð¤ÇÌ£¤ï¤¦¤Î¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¡£¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ê·î¸«¥Ðー¥¬ー¤Ç¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¯´¶¤¸¤ë»þ¤ËÁª¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
writer¡§S.Hoshino