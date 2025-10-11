青山景昌は大学3年時にスペイン3部からオファーを受けた

びわこ成蹊スポーツ大学に再入学し、最初は適当にプレーしていたが先輩からの言葉で改心したMF青山景昌。

2年からは“10”を背負いプレーし、3年時には短期留学で行ったスペインでまさかのオファーを受けた。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・小西優介／全9回の3回目）

◇ ◇ ◇

2年生で10番を背負った青山は徐々にプレータイムも増えていたが、一時は出られない時期も過ごした。それでも、関西地域の若手サッカー選手の育成を目的とし、Jリーグのクラブと関西学生選抜チームが試合を行うステップアップリーグで活躍をすると、リーグ戦でも再び出番を得て結果を残した。

「監督が最近ステップアップリーグで点取ってるらしいねみたいな感じで、リーグで使ってくれて。そこからもうとんとん拍子でリーグでも出て、そのままインカレも出て。その年優勝したんで関西リーグで。いいシーズンを送れて3年生になりました。3年生のときもその調子のままけっこう点取って。確か10何点くらい取ってめっちゃいいシーズンになったんですよ」

そして3年生の8月に短期留学を兼ねてスペインへと足を運ぶ。3週間のなかで練習参加をしたセグンダB（スペイン3部：現在のプリメーラ・RFEF）でいいプレーを披露すると、まさかのオファーをもらうことになった。

「もともとそのときの自分は日本でプロになれないなと思ってて、卒業したらスペインに行きたいと思ってました。それで夏にスペインに行って、3部のチームに行ったら獲得したいからという話になって。いや、やばいやんどうしようってなって自分もテンション上がって。向こうでコーディネートしてくれてる人も『こんなことはありえないから。日本の大学生がセグンダBからオファー来るって』って。そのときの監督が元バルサの選手で、その人が自分を欲しいと言ってくれていた」と、元バルセロナで当時FCバダロナを率いていたラモン・カルデレ氏が獲得を熱望していたと明かした。

しかし、行きたくても行けない障害があった。「結局準備も何もしてないからビザも取れないんですよ。ヨーロッパの移籍市場がすぐに閉まるから一回帰ってたら間に合わなくて。いろいろビザ関係とか準備してないから無理で諦めようって」

それでも欧州の移籍市場が空く12月に獲得するから残ってくれというお願いもあったという。「バダロナっていうチームで5日間平日練習して、週末は別で試合でっていうのを12月までやろう。それで12月になったタイミングで取ると言われた。でも代理人は『怪しいからそれはやめとけ。その口約束は怪しいから行くのはよくない』ってなってやめました。その間に人事も変わるかもしれないし、なんならトップが変わる可能性があるので、やめましたね」と、結局オファーを受けるもビザなども含めて折り合いが合わず破談となってしましまった。

そして日本に戻って来た青山。スペインで揉まれた経験から大学でさらにレベルアップした姿を見せると、Jリーグクラブの練習参加を経て、J3の福島ユナイテッドに加入することに。しかし、そこでも苦難が待っていた。（FOOTBALL ZONE編集部・小西優介 / Yusuke Konishi）