間宮祥太朗×新木優子Ｗ主演『良いこと悪いこと』同級生の不審死から始まるノンストップ考察ミステリー今夜開幕！
間宮祥太朗と新木優子がダブル主演する土曜ドラマ『良（い）いこと悪いこと』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第1話が11日の今夜放送される。
【写真】タイムカプセルを掘り起こす将（間宮祥太朗）
本作は、予測不能なノンストップ考察ミステリードラマ。同窓会をきっかけに集まった小学校時代の同級生たち。タイムカプセルから出てきた顔を塗りつぶされた卒業アルバムを発端に、同級生の不審死が次々と起こり始める。事件を止めるため、高木将（間宮）と猿橋園子（新木）が手を組み、立ち上がるが…。
■第1話あらすじ
東京郊外で小さな塗装会社を営む高木将、34歳。小学生の頃はクラスのリーダー的存在で、みんなの憧れの的。その名をもじって、みんなから「キング」と呼ばれていた。そんな高木も今では地元で家業を継ぎながら、2歳上の妻・加奈（徳永えり）と小学4年生の娘・花音（宮崎莉里沙）を養う普通のパパ。22年前に校庭に埋めたタイムカプセルのことなんて、とっくの昔に忘れていた。
約束のタイムカプセルを掘り起こすため、22年ぶりに母校に集まった元6年1組。高木と仲の良かった武田敏生（水川かたまり）、専業主婦の土屋ゆき（剛力彩芽）、美容師になった豊川賢吾（稲葉友）、居酒屋を経営する桜井幹太（工藤阿須加）、学級委員長だった小林紗季（藤間爽子）もいる。当時担任だった大谷先生（赤間麻里子）は、今や校長先生だ。そして、みんながこの日、会うのを一番楽しみにしていた猿橋園子。美人記者としてテレビや雑誌で大活躍の園子に、武田や桜井は「俺のこと覚えてますか！？」と大はしゃぎする…。
掘り起こしたタイムカプセルには、22年前に描いた「みんなの夢」の絵が入っていた。それぞれが、自分の描いた絵を見て懐かしむ。桜井は消防士の絵、武田は空を飛ぶ絵。「高木くんは何描いたの？」と聞かれた高木は、慌てて絵を隠す。
誰が入れたのか、タイムカプセルの中に卒業アルバムが1冊。何気なくページをめくる高木は、6年1組のページを見て絶句する。高木を含めた6人の顔写真が、無残に塗りつぶされているのだ。「なぜこの6人が？」と首をかしげる一同。しかし、高木だけは、塗りつぶされた6人の共通点に心当たりがあった。そしてその夜、6人のうちの1人が、謎の死を遂げる。
土曜ドラマ『放送局占拠』は、日本テレビ系にて毎週土曜21時放送。