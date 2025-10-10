マツダ株式会社は、5車種にディーゼル専用の新グレード「XD Drive Edition」などを追加し、2025年10月上旬以降に順次販売を開始すると発表した。

「MAZDA3」や「CX-30」では操作性向上や燃費改善、「CX-60／CX-80」では上質なタン内装を採用した「XD Premium Sports」も新設定。環境性能と力強い走りを両立しつつ、スポーティかつ上質な世界観を提案する。予約受注は本日より開始された。

マツダ、5車種に新機種「XD Drive Edition」などを追加

－環境性能と力強い走りを両立するクリーンディーゼルにスポーティで上質な新グレード追加－

マツダ株式会社（以下、マツダ）は、「MAZDA3（マツダスリー）」「MAZDA CX-30（マツダ シーエックスサーティ）」「MAZDA CX-5（マツダ シーエックスファイブ）」「MAZDA CX-60（マツダ シーエックスシックスティ）」「MAZDA CX-80（マツダ シーエックスエイティ）」の5車種にクリーンディーゼルエンジン専用の新機種「XD Drive Edition」などを追加し、全国のマツダ販売店を通じて、本日より予約受注を開始します。*1販売開始は10月上旬以降、順次行う予定です。*2

写真左から

「MAZDA CX-30 XD Drive Edition」

「MAZDA CX-80 XD Drive Edition」

「MAZDA CX-60 XD Drive Edition」

「MAZDA CX-5 XD Drive Edition」 「MAZDA3 SEDAN XD Drive Edition」

今回の新機種追加では、幅広いニーズにお応えするため、5車種各モデルにクリーンディーゼルエンジン専用の「XD Drive Edition」を設定するとともに、お客さまが選択しやすい機種体系としました。「XD Drive Edition」は、黒基調のエクステリアと本革シートを採用したインテリアにより、スポーティな世界観と力強さ・上質さを両立。長距離ドライブを快適かつ経済的に楽しみたい方や、環境に配慮したカーライフを志向される方に、多様な選択肢をご提供します。

「MAZDA CX-60」「MAZDA CX-80」には、XD-HYBRIDやPHEV搭載車で人気の高いタン内装を採用した新機種「XD Premium Sports」を追加。洗練された内装デザインと、ディーゼルならではの余裕ある走行性能を組み合わせ、上質で快適な移動空間をお届けします。

「MAZDA3」「MAZDA CX-30」では、より一層快適に運転を楽しんでいただくために、マツダコネクトの操作性向上をはじめとした商品改良も行います。また、機種体系、一部価格の改定を実施しています。

マツダは、2030年に向け、今後も「ひと中心」の価値観のもと「走る歓び」を進化させ続け、お客さまの日常に移動体験の感動を創造し、「生きる歓び」をお届けしていくことを目指してまいります。

■ 各車種の商品概要

MAZDA3

1. 新機種追加、機種変更

・新機種「XD Drive Edition」追加（ファストバック、セダン）装備：レザーシート（ファストバック：黒革・赤革、セダン：黒革）、ドアトリム（合成皮革）、アルミホイール（ブラック）、ドアミラー（ブラック）、シグネチャーウィング（セダン：ブラック） 機種変更「XD/20S Black Selection」「15S Retro Sports Edition」「15C i selection」廃止

2. マツダコネクト操作性改善

「20S/XD S Package（オプション無し車）」除く全機種で、Apple CarPlay*3/Android Auto*4タッチパネル機能追加（10.25インチセンターディスプレイ）

●MAZDA3に関する情報サイト：https://www.mazda.co.jp/cars/mazda3/

●価格などの詳細はこちらでご確認ください：https://www.mazda.co.jp/cars/mazda3/grade/

MAZDA CX-30

1. 新機種追加、機種変更

新機種「XD Drive Edition」追加装備：レザーシート（黒革・白革）、ドアトリム（合成皮革）、アルミホイール（ブラック）、ドアミラー（ブラック）、シグネチャーウィング（ブラック） 機種変更「XD Black Selection」廃止

2. マツダコネクト操作性改善

「XD S Package（オプション無し車）」除く全機種で、Apple CarPlay/Android Autoタッチパネル機能追加（10.25インチセンターディスプレイ）

3. 内装色変更

「20S i Selection」「20S Touring（布シート）」「XD S Package」の内装色をネイビーブルーからブラックに変更

4. 燃費改善

「XD S Package」「XD Drive Edition」「XD Retro Sports Edition」で、燃料噴射制御の見直し等により、1.8Lディーゼルエンジンの燃費改善2WD：19.5km/L→20.2km/L4WD：18.7km/L→19.2km/L

●CX-30に関する情報サイト：https://www.mazda.co.jp/cars/cx-30/

●価格などの詳細はこちらでご確認ください：https://www.mazda.co.jp/cars/cx-30/grade/

MAZDA CX-5

1. 新機種追加、価格・機種変更

新機種「XD Drive Edition」追加装備：ドアミラー（ピアノブラック）、シグネチャーウィング（ブラッククローム）、フロントグリル（縦基調/ピアノブラック）、アルミホイール：19インチブラックメタリック塗装 価格変更より多くのお客さまにお選びいただけるよう、「XD Sports Appearance」の価格を変更 機種変更お客さまが選択しやすい機種体系に変更し、「Retro Sports Edition」「Field Journey」を廃止

●MAZDA CX-5に関する情報サイト：https://www.mazda.co.jp/cars/cx-5/

●価格などの詳細はこちらでご確認ください：https://www.mazda.co.jp/cars/cx-5/grade/

MAZDA CX-60

1. 新機種追加、機種変更

新機種「XD Drive Edition」追加主要装備：シート レザー（グレージュ／ブラック）、ドアミラー（ピアノブラック）、シグネチャーウィング（ブラッククローム）、フロントグリル（ハニカムタイプ/ピアノブラック）、アルミホイール：20インチブラックメタリック塗装 新機種「XD Drive Edition Nappa Leather Package」追加主要装備：シート ナッパレザー（ブラック）、ドアミラー（ピアノブラック）、シグネチャーウィング（ブラッククローム）、フロントグリル（ハニカムタイプ/ピアノブラック）、アルミホイール：20インチブラックメタリック塗装 新機種「XD Premium Sports」追加XD-HYBRIDやPHEV搭載車で人気の高いタン内装を採用した新機種「XD Premium Sports」を追加 機種変更「XD L Package」「XD Exclusive Mode」廃止

●MAZDA CX-60に関する情報サイト：https://www.mazda.co.jp/cars/cx-60/

●価格などの詳細はこちらでご確認ください：https://www.mazda.co.jp/cars/cx-60/grade/

MAZDA CX-80

1. 新機種追加、機種変更

新機種「XD Drive Edition」追加主要装備：シート レザー（グレージュ／ブラック）、ドアミラー（ピアノブラック）、シグネチャーウィング（ブラッククローム）、フロントグリル（ハニカムタイプ/ピアノブラック）、アルミホイール：20インチブラックメタリック塗装 新機種「XD Drive Edition Nappa Leather Package」追加主要装備：シート ナッパレザー（ブラック）、ドアミラー（ピアノブラック）、シグネチャーウィング（ブラッククローム）、フロントグリル（ハニカムタイプ/ピアノブラック）、アルミホイール：20インチブラックメタリック塗装 新機種「XD Premium Sports」追加（ベース車：「XD Drive Edition Nappa Leather Package」）XD-HYBRIDやPHEV搭載車で人気の高いタン内装（6人乗りセンターコンソール仕様）を採用した新機種「XD Premium Sports」を追加 機種変更「XD」「XD S Package」「XD L Package」「XD Exclusive Mode」廃止

●MAZDA CX-80に関する情報サイト：https://www.mazda.co.jp/cars/CX-80/

●価格などの詳細はこちらでご確認ください：https://www.mazda.co.jp/cars/CX-80/grade/

*1 「MAZDA CX-80」のみ、2025年10月29日（水）から予約受注を開始いたします。

*2 「MAZDA CX-60」は10月上旬の販売開始予定。「MAZDA3」「CX-30」（「XD Drive Edition」以外）「MAZDA CX-80」は11月上旬、「MAZDA3」「CX-30」（XD Drive Edition）「MAZDA CX-5」は12月上旬の販売開始を予定しています。

*3 Apple CarPlayは米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

*4 Android Autoは、Google LLCの登録商標です。

リリース提供元：マツダ株式会社